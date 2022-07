Des mères enterrent leurs enfants alors qu’elles craignent la famine en Somalie

Face à la famine, Hassan a pris ses huit enfants restants et a commencé le trek de 15 jours pour atteindre la capitale, Mogadiscio. Vers la fin de leur voyage, sa fille de deux ans s’est effondrée et est décédée. Ils l’ont enterrée en cours de route.

“J’ai tellement pleuré, j’ai perdu connaissance”, a-t-elle dit, “Mais nous avons tellement de problèmes. Nous n’avons ni nourriture ni abri.”

Assis sur une chaise en plastique dans une clinique gérée par l’International Rescue Committee (IRC) à Mogadiscio, le visage d’Hassan est inexpressif d’épuisement alors qu’un médecin examine la minuscule petite fille recroquevillée sur ses genoux.

Sa fille Muslimo a 18 mois mais pèse un peu plus de 10 livres. La peau papyracée est tendue sur ses côtes saillantes. Elle ne pleure pas. Le médecin mesure son petit avant-bras. La bande est rouge, indiquant une malnutrition sévère.

Cette clinique a vu un pic de 80% du nombre de cas au cours du seul mois dernier et une augmentation stupéfiante de 265% de la malnutrition sévère chez les enfants de moins de 5 ans, a déclaré le responsable principal de la nutrition de l’IRC, Mukhtar Mahdi.

“Nous n’avons jamais vu ces niveaux dans notre clinique auparavant. Cela me brise le cœur. C’est pourquoi je travaille toujours sur le terrain, pour éviter une catastrophe.”

La Somalie a déjà été ici. En 2011, une famine a fait plus de 250 000 morts. En 2017, une autre famine a été évitée de justesse grâce à un afflux d’aide de la communauté internationale et du gouvernement somalien qui a juré de ne plus jamais laisser cela se reproduire.

Mais cette année, le pays fait face à la tempête parfaite. Quatre saisons des pluies ratées consécutives et les retombées économiques de la pandémie de Covid-19 ont plongé ce pays dans la crise. Ensuite, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et son blocus des exportations de blé de l’Ukraine ont perturbé la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les sanctions contre la Russie ont fait monter en flèche les prix du carburant et des denrées alimentaires, menaçant de pousser la Somalie à bout.

Mohamud Mohamed Hassan, directeur national de Save the Children, affirme que la situation est pire que tout ce qu’il a vu auparavant.

“Le blé qui est consommé en Somalie, 92% vient de Russie et d’Ukraine”, a-t-il dit. “Le prix du blé a doublé dans certaines régions.”

“La guerre en Ukraine a vraiment exacerbé cette situation.”

Le fait que l’attention mondiale a été absorbée par le conflit en Ukraine aggrave encore le problème. Selon l’ONU, moins d’un tiers des 1,46 milliard de dollars nécessaires à la Somalie ont été sécurisés.

“Ce qui se passe en Ukraine aspire naturellement beaucoup d’oxygène”, a expliqué Lara Fossi, directrice adjointe du Programme alimentaire mondial. “Donc, ramener l’attention sur ce qui se passe ici, ça a été vraiment difficile.”

Selon l’ONU, quelque 7 millions de personnes, soit près de la moitié de la population somalienne, n’ont pas assez à manger. Il estime que 1,5 million d’enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë et quelque 448 sont décédés cette année. Les travailleurs humanitaires préviennent que le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé car les décès de nombreux enfants ici, comme ceux des enfants de Hassan, ne sont pas enregistrés.

À la périphérie de la capitale, un vent féroce souffle à travers les tentes de fortune du camp d’Al Na’im récemment établi. C’est l’un des nombreux établissements informels qui surgissent et qui reçoivent ensuite un soutien limité de la communauté voisine, du gouvernement et des groupes d’aide. L’administrateur du camp, Zamzam Mohammed, affirme que sa population a explosé le mois dernier et qu’il abrite désormais 876 familles.

C’est une petite fraction des quelque 800 000 personnes qui ont été déplacées cette année par la sécheresse et la faim, selon l’ONU. La dernière semaine de juin a vu un record de 36 000 nouveaux arrivants dans des camps à travers la Somalie, selon l’UNICEF. L’agence et son organisation partenaire locale s’efforcent d’améliorer l’assainissement et de distribuer de l’aide à Na’im et dans d’autres camps à la périphérie de Mogadiscio, mais disent avoir du mal à suivre le rythme.

Victor Chinyama, de l’UNICEF, explique que les communautés locales autour de Mogadiscio, connues pour soutenir les nouveaux arrivants, sont maintenant en difficulté. “Les communautés d’accueil ne peuvent pas soutenir les nouveaux arrivants comme elles le faisaient auparavant, comme elles le voudraient”, a-t-il déclaré.

La directrice du camp, Mohammed, marche vers le bord du camp où elle dit avoir supervisé les enterrements de 30 enfants. Des monticules de terre fraîchement creusée, marqués simplement de feuilles d’aloès et de branches d’acacia sont pointillés en ligne.

“De ce coin à celui-ci, cette ligne de tombes est constituée de tous les enfants… Vous ressentez une telle douleur, une telle tristesse lorsque vous enterrez un bébé. Vous ne pouvez rien faire pour aider. Je suis une mère et je peux ressentir leur douleur en tant que parent “, a déclaré Mohammed.

Elle prend son foulard pour éponger les larmes qui coulent de ses yeux.

À environ 500 mètres de là, Nourta Ali Humey est assise devant sa tente. Trois de ses enfants sont parmi ceux enterrés ici. Ils souffraient tous de malnutrition et sont morts après avoir contracté la rougeole au camp. Elle n’a pas encore visité leurs tombes.

“Je ne peux pas supporter d’y aller”, a-t-elle déclaré à CNN. “Le chagrin que je ressentirais…”

Elle s’interrompt et tourne son attention vers sa jeune fille assise à ses côtés.

“Elle a été très malade. Je leur rendrai visite quand elle ira mieux.”