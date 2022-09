Des mercenaires russes fouillent les prisons à la recherche de renforts à envoyer en Ukraine

Pour remédier à la pénurie de soldats russes à envoyer à la guerre en Ukraine, le groupe de mercenaires Wagner semble faire une offre qu’il espère que les criminels condamnés ne pourront pas refuser : une carte de sortie de prison gratuite. « Au bout de six mois [at war] vous recevez une grâce et vous n’avez pas la possibilité de retourner en prison », a déclaré un homme vêtu d’un treillis de couleur beige, s’adressant à une foule de détenus russes debout sous une affiche indiquant « Choisissez la vie ». “Ceux qui arrivent [at the front line] et dites le premier jour que ce n’est pas pour eux de se faire tirer dessus », a ajouté l’homme.

Le pitch d’enregistrement, capturé sur vidéo, a fait surface lundi soir sur les chaînes russes Telegram, et l’homme en treillis faisant l’offre semble être Yevgeniy Prigozhin, le milliardaire surnommé “le chef de Poutine” qui est également le financier réputé de la société militaire privée Wagner.

Le président russe Vladimir Poutine refusant de déclarer un projet national, craignant qu’une telle décision ne soit politiquement toxique, Wagner a joué un rôle de plus en plus crucial et public dans l’invasion russe de l’Ukraine.

On ne sait pas quand la vidéo a été filmée, mais elle semble fournir la première preuve enregistrée d’une stratégie de recrutement qui fait l’objet de rumeurs depuis des mois : solliciter des prisonniers pour échanger des tenues de prison contre des uniformes militaires afin de reconstituer les rangs de la Russie sur le champ de bataille.

Le manque de renforts de la Russie était apparemment en partie la raison pour laquelle les troupes de Moscou n’étaient pas préparées à une contre-offensive ukrainienne ces derniers jours qui a évincé les occupants russes de la majeure partie de la région du nord-est de Kharkiv. La contre-offensive ukrainienne réussie n’a fait qu’aggraver les malheurs de la Russie, certains analystes affirmant que la Russie n’est plus capable d’opérations offensives, mais ne peut que défendre le territoire qu’elle contrôle désormais.

Prigozhin, dont le surnom de chef vient des contrats de restauration lucratifs qui lui ont été attribués par le Kremlin, a nié pendant des années tout lien avec Wagner, malgré des preuves de plus en plus nombreuses qu’il profite du déploiement de mercenaires au Moyen-Orient et en Afrique pour promouvoir subrepticement l’agenda de Moscou.

Mais dans la vidéo, il commence son discours en disant ouvertement qu’il représente Wagner et cherche des recrues car la guerre en Ukraine “est dure et ne se compare même pas aux guerres tchétchènes ou à d’autres”.

La société de restauration de Prigozhin, Concord, a déclaré timidement dans un communiqué jeudi qu’elle “peut confirmer que la personne dans la vidéo ressemble énormément à Yevgeny Viktorovich”. [Prigozhin].”

«À en juger par sa rhétorique, il s’occupe en quelque sorte de la mise en œuvre des tâches de l’opération spéciale, et le fait avec succès… de plus, la personne qui parle dans la vidéo a une excellente prestation, tout comme Evgeny Viktorovich [Prigozhin] fait », a déclaré la société dans son communiqué.

Une autre déclaration équivoque publiée par le service de presse de Concord est venue de Prigozhin lui-même : « Si j’étais prisonnier, je rêverais de rejoindre cette équipe amicale afin non seulement de racheter ma dette envers la Patrie, mais aussi de la rembourser avec intérêt.

“Ceux qui ne veulent pas que des mercenaires ou des prisonniers se battent … qui n’aiment pas ce sujet, envoyez vos enfants au front”, a déclaré Prigozhin. “C’est soit eux, soit vos enfants, décidez par vous-même.”

Wagner a mené un double effort pour recruter des hommes dans toute la Russie dans ce que les experts ont appelé “une mobilisation de l’ombre” alors que Poutine a repoussé les appels à la mobilisation nationale de plusieurs responsables russes bellicistes. Un tel projet provoquerait presque certainement un tollé de la part du public qui se fait dire depuis des mois que Moscou ne mène qu’une « opération militaire spéciale » limitée en Ukraine.

En plus des publicités en ligne et des bannières dans des dizaines de villes invitant les Russes ordinaires à s’inscrire, les recruteurs de Wagner ont fait le tour des prisons à la recherche d’hommes âgés de 22 à 50 ans, mais ses recruteurs disent qu’une exception est possible pour les hommes plus âgés s’ils sont dans un “bonne forme physique”

Dans la vidéo, Prigozhin dit que le premier groupe de condamnés s’est battu en Ukraine le 1er juin alors que Wagner aidait la Russie à prendre la centrale électrique de Vuhlehirska dans la région de Donetsk. Le succès des mercenaires dans la capture du site a été présenté à la télévision d’État russe lors de la première étreinte publique de “l’orchestre”, comme l’armée privée est souvent appelée, en référence à son homonyme, le compositeur classique allemand de droite Richard Wagner.

«Il y avait 40 personnes de Saint-Pétersbourg, [from a] installation de haute sécurité, récidivistes », a déclaré Prigozhin. « Ils sont entrés dans les tranchées ennemies, les ont découpées au couteau ; il y eut trois morts et sept blessés. Sur les trois morts, un avait 52 ans et avait déjà purgé une peine de 30 ans. Il est mort en héros.

Gulagu Net, une organisation russe de défense des droits humains qui aide les condamnés, a reçu pour la première fois des appels et des lettres de détenus concernant les efforts de recrutement de Wagner en mars. Le chef de Gulagu Net, Vladimir Osechkin, a déclaré au Washington Post dans une interview le mois dernier que l’effort était très limité à l’époque.

«C’étaient des colonies pour d’anciens agents des forces de l’ordre. … Ils recherchaient des personnes ayant une expérience du combat, qui ont participé à des opérations de contre-terrorisme et à diverses hostilités », a déclaré Osechkin.

“Nous parlons ici de forces spéciales, des gens qui savent ce qu’est une arme”, a-t-il ajouté. “On leur a dit qu’ils seraient commandants, que la patrie avait besoin d’eux, mais pour autant que nous comprenions, cette campagne a échoué car ils n’ont pas été en mesure d’en recruter beaucoup.”

Mais alors que la campagne de la Russie en Ukraine stagnait depuis les gains initiaux du printemps, l’effort pour trouver de nouveaux renforts a pris une nouvelle urgence.

“À partir de juillet, le nombre d’appels que nous avons reçus a augmenté de façon exponentielle, disant que Wagner a lancé une campagne de recrutement de masse dans les colonies régulières”, a déclaré Osechkin.

L’approche d’enrôlement était à deux volets : certains condamnés se sont vu offrir des rôles de soutien, tels que creuser des tranchées et effectuer divers travaux de construction à proximité des zones contrôlées par les séparatistes dans la région orientale du Donbass. D’autres ont été recrutés pour des unités de 12 personnes chargées de «missions spéciales de combat», même s’ils avaient souvent peu de formation militaire.

“Tout indique que l’armée russe manque de personnel et qu’elle essaie de la reconstituer en utilisant des prisonniers dont elle ne se soucie pas”, a déclaré Osechkin.

Une autre organisation de défense des droits civiques, Russia Behind Bars, qui enquête depuis longtemps sur les conditions horribles dans les prisons russes, estimé qu’environ 7 000 à 10 000 condamnés ont déjà été envoyés combattre en Ukraine.

Les deux organisations ont exprimé leur inquiétude quant au fait que des prisonniers sont amenés à se joindre à une mission suicide potentielle sans garanties légales, ainsi qu’à la libération de criminels condamnés potentiellement violents purgeant des peines de plusieurs décennies pour meurtre ou voies de fait graves.

« En plus d’être immoral et très dangereux, cela signifie aussi que le concept de « crime » n’existe plus en Russie ; ils se sont essuyés les pieds sur le système judiciaire », a écrit la responsable de Russia Behind Bars, Olga Romanova, dans un post sur Facebook.

Selon Gulagu Net, Poutine a décerné à au moins un condamné russe qui a combattu en Ukraine une médaille de bravoure : Ivan Neparatov, membre d’un groupe criminel organisé qui a purgé 12 ans sur sa peine de 25 ans pour meurtre, vol qualifié et enlèvement.

Sur la vidéo, Prigozhin a déclaré aux détenus de la colonie pénitentiaire, que le Post a identifié comme se trouvant dans la petite république de Mari El, dans le centre de la Russie, qu’il recherchait les “stormtroopers” les plus effrontés, prêts à être jetés dans des points chauds en tant qu’infanterie. .

“Vous avez cinq minutes pour prendre une décision”, a-t-il déclaré. « En ce qui concerne la confiance et les garanties, avez-vous quelqu’un qui puisse vous sortir de prison vivant ? Allah et Dieu peuvent vous faire sortir [dead]. Je te fais sortir d’ici vivant. Mais ce n’est pas toujours que je te ramène vivant.