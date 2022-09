Des mercenaires russes bombardent Bakhmut alors que Moscou cherche une victoire

Bakhmut, Ukraine

Dans les ruines d’un immeuble goudronné de suie et couvert de poussière au milieu de bombardements incessants, un petit groupe de soldats ukrainiens fait face à un nouveau type d’ennemi russe : des mercenaires, dont certains peuvent être des condamnés envoyés au front.

La bataille est aussi houleuse que cruciale autour de la ville de Bakhmut. Les positions russes se trouvent à moins de 200 mètres de l’unité militaire ukrainienne que CNN a rejointe. L’unité est prise dans un horrible duel d’artillerie, s’abritant dans des sous-sols et utilisant des drones achetés dans le commerce comme meilleure ligne de défense et de renseignement.

À travers les fenêtres brisées, depuis l’intérieur des pièces jonchées de gravats, les soldats ukrainiens regardent à travers le champ voisin, grêlé d’innombrables cratères noircis par les impacts d’artillerie.

“Ils peuvent nous voir ici”, a déclaré un soldat ukrainien en pointant du doigt au loin.

C’est un nouveau type de combattant en première ligne. Les effectifs de Moscou ont diminué après pas moins de 80 000 victimes, selon des responsables américains, ce qui a conduit Moscou à se tourner vers le secteur privé tentaculaire des mercenaires du pays, à savoir le groupe Wagner.

Le groupe Wagner serait dirigé par l’homme connu sous le nom de “chef de Poutine”, Yevgeny Prigozhin. Un homme correspondant à l’apparence de Prigozhin est récemment apparu dans une vidéo dans une cour de prison russe, vantant aux prisonniers les vertus de rejoindre son groupe Wagner et de combattre en première ligne.

Ici, à Bakhmut, c’est là que ce système est mis en action impitoyablement. Cette ville a été au centre des préoccupations des forces russes au cours des dernières semaines, alors même qu’elles abandonnent leurs positions autour de Kharkiv et semblent avoir du mal à tenir ailleurs. Des mercenaires de Wagner ont été déployés dans ce combat, selon plusieurs rapports des médias russes, et ont fait des gains autour des bords est de la ville.

Les attaques des mercenaires sont souvent d’une insensibilité dévastatrice : les Ukrainiens disent à CNN que les combattants de Wagner se précipitent sur eux avec des attaques à l’arme légère, obligeant les Ukrainiens à tirer sur eux pour protéger leurs positions. Les coups de feu révèlent alors où se trouvent les Ukrainiens, permettant à l’artillerie russe de viser avec une plus grande précision.

Les attaques sont régulières et les bombardements sont presque constants.

« Nous voyons une unité de mortier ennemie. Ils se préparent à nous tirer dessus », a déclaré un opérateur de drone en regardant son écran.

Pendant le temps passé par CNN avec cette unité mardi, des obus ont atterri par intermittence à proximité, secouant à un moment donné les murs de l’abri du sous-sol. Ici, un officier ukrainien, connu sous son indicatif d’appel “Price”, raconte à CNN le dernier Russe qu’ils ont fait prisonnier.

“Nous nous battons un peu avec ces musiciens”, a-t-il déclaré, faisant référence au groupe Wagner, du nom du compositeur.

« Il y avait un gars de Wagner que nous avons attrapé. C’était un forçat, de Russie – je ne me souviens pas exactement d’où. C’était se faire tirer dessus ou se rendre pour lui. Ils agissent de manière professionnelle, pas comme les unités d’infanterie habituelles », a-t-il déclaré.

“Le vrai problème, c’est l’artillerie, elle est vraiment précise”, a-t-il ajouté.

Pendant qu’il parlait, un autre obus a éclaté près de l’abri.

Le centre-ville de Bakhmut est maintenant jonché de grands cratères de bombardements russes, avec des rues principales déchirées et des sièges du stade déchirés en deux.

Les analystes pensent que la ville pourrait fournir à Moscou une position stratégique dans le Donbass à partir de laquelle avancer plus au nord vers Sloviansk et Kramatorsk – et offrir une victoire stratégique indispensable à une époque de pertes en spirale.

Lors d’une série de tranchées sur une autre ligne de front, enterrée dans les forêts, Martyn, un autre officier ukrainien, a accepté.

“[The Russians] se sont retirés ailleurs et ils ont besoin d’une victoire, quelque chose d’important, alors ils envoient des forces ici », a-t-il déclaré.

« Bien sûr, nous avons des blessés, pas aujourd’hui dans notre unité. Mais vous ne pouvez pas éviter les morts ou les blessés, parfois grièvement blessés.

Ces pertes ont été intensément personnelles. « J’ai perdu mon ami proche, cinq jours après notre arrivée ici. Son surnom était Dancer », a-t-il déclaré. Comme avec tant d’indicatifs d’appel ou de surnoms, Martyn n’a aucune idée de la raison pour laquelle son ami a eu celui-ci.

Autour de la ville, la vie locale est rythmée par les explosions massives des bombardements. Un habitant, Andrei, a des yeux désespérés et sombres qui parlent des explosions, du manque d’électricité, d’eau et de calme.

Pourtant, il a dit de sa rue, “Ce n’est pas si mal, seulement une maison sur deux est en ruine.”

Natalia, qui en aide beaucoup à gagner sa vie, vend des pommes de terre – une demi-tonne d’entre elles en une seule matinée. “Qui sait où les bombardements arrivent ou vont”, a-t-elle dit, alors qu’une autre forte détonation la faisait rire nerveusement.

“N’ayez pas peur”, a-t-elle ajouté.

Mercredi, les rues de Bakhmut semblaient plus vides et les bombardements semblaient s’intensifier à l’est de la ville, les canons ukrainiens ciblant les positions russes, semble-t-il.

Un immeuble, déjà touché une fois, fumait encore après qu’une autre roquette ait traversé les quatre étages. Les soldats s’affairaient anxieusement dans la rue à l’extérieur, inspectant les dégâts. Des véhicules militaires filaient dans les rues.

Plus lente, rentrant chez elle avec de la nourriture dans un chariot aux roues bruyantes et grinçantes, se trouvait la retraitée Maria, les yeux couverts par de grandes lunettes de soleil.

“Avec Dieu, vous n’avez pas peur. Et sur votre propre terre, vous ne pouvez pas non plus ressentir la peur », a déclaré Maria. D’autres bruits de souffle traversèrent le grincement strident de ses roues rouillées.