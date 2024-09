Des menaces étrangères frappent la ville de l’Ohio où Trump et Vance ont calomnié les Haïtiens à propos de chiens et de chats

SPRINGFIELD, Ohio — L’Ohio a déployé mardi la police d’État dans les écoles de Springfield en réponse à une série de menaces à la bombe – la grande majorité, selon les autorités, provenait de l’étranger – après l’ancien président Donald Trump et son colistier, le sénateur de l’Ohio JD Vance il a été faussement affirmé que les immigrants haïtiens légaux de la petite ville mangeaient des chiens et des chats.

Des écoles, des bâtiments gouvernementaux et des résidences d’élus à Springfield ont été parmi les cibles de plus de 30 fausses menaces lancées la semaine dernière, qui ont forcé des évacuations et des fermetures. Deux autres écoles ont dû être évacuées lundi. Le gouverneur républicain Mike DeWine a déclaré qu’une L’acteur étranger était en grande partie responsablemais il a refusé de nommer le pays.

« La grande majorité des menaces à la bombe proviennent de pays étrangers. Pas 100%, mais c’est la grande majorité », a déclaré mardi Dan Tierney, porte-parole de DeWine.

Tierney a déclaré qu’une enquête criminelle menée par plusieurs agences chargées de l’application de la loi avait permis d’obtenir des informations sur l’origine des menaces à la bombe. Il n’a pas précisé comment les enquêteurs avaient déterminé qu’elles provenaient d’un pays étranger, ni n’a voulu révéler le nom du pays, affirmant que cela pourrait encourager de nouvelles menaces.

« Il s’agit en grande partie d’acteurs étrangers, pas de personnes de la communauté ou d’une autre région des États-Unis », a-t-il déclaré. « Nous pensons que c’est utile en partie parce que cela montre que c’est faux, vous savez, de croire qu’il est sûr d’envoyer ses enfants à l’école. Et nous fournissons un soutien supplémentaire aux patrouilles pour nous assurer que les gens se sentent en sécurité à l’école. »

DeWine a annoncé lundi qu’il envoyait des dizaines de membres de la patrouille routière de l’État de l’Ohio pour aider à maintenir les écoles ouvertes. Deux agents de la patrouille routière ont été affectés à chacune des 18 écoles du district scolaire de la ville de Springfield, a déclaré Jenna Leinasars, porte-parole du district.

« Les policiers effectueront des ratissages dans les bâtiments pour détecter les menaces avant les cours et effectueront de nouveaux ratissages après la fin des cours. Entre ces ratissages, les policiers resteront dans le bâtiment toute la journée », a-t-elle déclaré.

La police d’État était visible dans un collège mardi matin, avec des élèves déposés comme d’habitude.

Des milliers d’immigrants haïtiens se sont installés ces dernières années dans cette ville à prédominance blanche et ouvrière d’environ 60 000 habitants, à environ 70 kilomètres de la capitale de l’État de Columbus, où ils ont trouvé du travail dans des usines et des entrepôts qui peinaient à pourvoir les postes vacants. l’afflux soudain a mis à rude épreuve les écoles, les établissements de santé et les services municipaux, entraînant une hausse du coût du logement.

Rubinkam a fait son reportage dans le nord-est de la Pennsylvanie.