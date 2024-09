Des menaces et des armes signalées dans les écoles du comté de Columbia à la suite de la fusillade au lycée d’Apalachee

Le district scolaire du comté de Columbia a signalé cinq incidents de sécurité scolaire au cours des dernières 48 heures, y compris ce qu’il considérait comme deux menaces crédibles contre des collèges locaux à la suite d’une fusillade meurtrière dans une école Lycée Apalachee à Winder, Géorgie

Lycée Apalachee L’étudiant Colt Gray, 14 ans, est accusé d’avoir tué deux camarades de classe et deux enseignants mercredi, USA Today Le père du tireur présumé, Colin Gray, 54 ans, a également été inculpé en lien avec le crime.

Dans les jours qui ont suivi la fusillade, qui a également fait neuf autres blessés, les responsables du district scolaire du comté de Columbia ont signalé des incidents à Harlem Middle School, Riverside Middle School, Stallings Island Middle School, Euchee Creek Elementary School et Greenbrier Middle School.

Voici une chronologie de tous les incidents, selon les dossiers scolaires :

Jeudi

Un élève de septième année du collège Harlem a proféré des menaces verbales contre l’école pendant un cours « en présence d’autres élèves ». L’élève devra répondre de ses actes conformément au code de conduite et à toute violation de la loi, selon les autorités.

Vendredi

Un élève de Riverside Middle School a proféré des menaces verbales contre l’école pendant un cours d’éducation physique en présence d’un petit groupe d’élèves. L’élève devra répondre de ses actes conformément au code de conduite et à toute violation de la loi, selon les autorités.

L’école secondaire de Stallings Island a signalé qu’un élève avait été retrouvé avec un couteau après qu’un rapport a été fait sur une activité suspecte. La lame a été immédiatement sécurisée et l’élève sera tenu responsable conformément au code de conduite et à toute violation de la loi, selon les autorités.

L’école élémentaire Euchee Creek a signalé une fausse rumeur selon laquelle un élève aurait été armé d’un couteau sur le campus. L’élève avait ce qui semblait être un couteau, mais il n’y avait pas de lame, selon l’école. On ignore si l’élève fera l’objet de mesures disciplinaires.

L’école secondaire Greenbrier a signalé que de fausses informations avaient été diffusées au sujet d’une menace contre l’école. Tous les élèves responsables seront tenus responsables conformément au code de conduite, selon les responsables.

Bien que le district scolaire n’ait pas immédiatement répondu vendredi à une demande de renseignements du Augusta Chronicle concernant d’éventuelles arrestations en lien avec les incidents, le major Steve Morris du bureau du shérif du comté de Columbia a confirmé qu’un mineur avait été arrêté cette semaine.

Vendredi, le Georgia Bureau of Investigations a publié une déclaration indiquant que les forces de l’ordre ont réagi à une augmentation des menaces scolaires après la fusillade au lycée Apalachee.

Dernières nouvelles sur la fusillade dans une école en Géorgie : Enchaînés devant des proches en deuil, le père et le fils sont confrontés au juge après la fusillade dans une école de Géorgie

« Les forces de l’ordre veulent rappeler au public que les menaces spécifiques proférées sur les réseaux sociaux feront l’objet d’une enquête et de poursuites dans toute la mesure permise par la loi », selon le communiqué. « Cependant, les lignes d’assistance téléphonique pour la sécurité des écoles et les forces de l’ordre constatent souvent une augmentation des signalements après une fusillade de masse, car les étudiants et le public sont plus susceptibles de signaler des activités ou des préoccupations suspectes. La republication de ces menaces en ligne peut provoquer une panique excessive et propager de fausses informations. À ce jour, la majorité des enquêtes sur les menaces postées en ligne depuis la fusillade du lycée d’Apalachee ont été jugées non crédibles. »

Le GBI a souligné que toutes les menaces doivent être signalées aux forces de l’ordre locales « immédiatement », mais ne doivent pas être partagées ou transmises avant que les forces de l’ordre n’aient eu la possibilité d’enquêter.

Aucun incident n’a été signalé aux parents du comté de Richmond cette semaine, selon les registres du système scolaire du comté de Richmond.

Cet article a été publié à l’origine sur Augusta Chronicle : Les incidents augmentent dans les écoles du comté de Columbia après une fusillade de masse