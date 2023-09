Des menaces effrayantes contre les « cibles » de Trump révélées dans un dossier judiciaire

Un « schéma » de menaces proférées contre les « cibles » de l’ancien président Donald Trump a été décrit dans un dossier déposé devant un tribunal fédéral demandant une ordonnance de silence contre l’ex-président.

Le conseiller spécial Jack Smith a demandé à la juge de district américaine Tanya Chutkan d’appliquer à Trump un ordre de silence « étroitement adapté » mouvement déposé vendredi. Chutkan supervise le dossier de Trump sur quatre accusations criminelles liées à l’ingérence dans l’élection présidentielle de 2020 et à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain. Trump a plaidé non coupable de toutes les accusations et se dit victime d’une « chasse aux sorcières ».

En réponse à Newsweek vendredi soir, le porte-parole de Trump, Steven Cheung, a déclaré dans un communiqué que la motion de Smith était une indication que « le DOJ armé du tordu Joe Biden continue de manière corrompue et cynique à tenter de priver le président Trump de ses droits du premier amendement ».

« Ce n’est rien d’autre qu’une ingérence flagrante dans les élections, car le président Trump est de loin le principal candidat dans cette course », a ajouté Cheung. « Le peuple américain – les électeurs – voit clair dans cette mascarade anticonstitutionnelle et renverra le président Trump à la Maison Blanche. »

L’ancien président Donald Trump est photographié à Commerce, en Géorgie, le 26 mars 2022. Un dossier judiciaire déposé vendredi par le conseiller spécial Jack Smith a détaillé une série de menaces proférées contre ceux que Trump a appelés pour ne pas avoir soutenu ses affirmations d’une année 2020 « volée ». élections, qui ont été rejetées plus de 60 fois devant les tribunaux.

Megan Varner



Le dossier de Smith fait valoir que Trump, qui continue de faire valoir que les élections de 2020 lui ont été « volées » par le président Joe Biden – bien que les tribunaux aient rejeté ses allégations de fraude électorale plus de 60 fois – s’était « concentré sur le système électoral » et responsables associés dans les mois entre sa défaite du 3 novembre 2020 et le siège du Capitole le 6 janvier.

« En conséquence, l’accusé a suscité une méfiance généralisée à l’égard de l’administration des élections, et les personnes qu’il a ciblées ont fait l’objet de menaces et de harcèlement », poursuit le dossier, avant de citer plusieurs exemples précis.

Bien que les noms des « cibles » soient expurgés dans le dossier, les exemples incluent le harcèlement par Trump sur les réseaux sociaux d’un responsable électoral républicain en Pennsylvanie qui a déterminé qu’il n’y avait aucune preuve de fraude significative. Le responsable a déclaré que des menaces « explicites » avaient été proférées contre lui et sa famille à la suite de l’attention de Trump.

D’autres responsables pointés du doigt par Trump ont déclaré qu’ils avaient également été menacés de violences, selon le dossier, notamment au moins une personne dont l’adresse personnelle avait été partagée en ligne et une autre qui avait besoin d’une protection policière en raison des menaces des partisans de Trump.

Les menaces contre un responsable fédéral de la cybersécurité qui a été licencié par Trump – après avoir annoncé que les élections étaient sécurisées – sont également détaillées dans le dossier, y compris une déclaration d’un avocat de Trump qui a déclaré que le responsable « devrait être écartelé » et « éliminé ». à l’aube et abattu » pour avoir refusé de soutenir les affirmations du perdant des élections de 2020.

Le dossier met également en lumière des publications plus récentes de Trump sur les réseaux sociaux, notamment une publication de Truth Social dans laquelle l’ancien président menaçait de « s’en prendre » à ceux qui « le poursuivent », ainsi que des attaques supplémentaires contre Chutkan et d’autres personnes impliquées dans ses trois procédures pénales.

Le dossier de Smith affirme que Trump « sait que lorsqu’il attaque publiquement des individus et des institutions, il incite les autres à perpétrer des menaces et du harcèlement contre ses cibles ».

« L’accusé poursuit ces attaques contre des individus précisément parce qu’il sait qu’en agissant ainsi, il est capable de bouleverser le public, de mobiliser et d’inciter ses partisans », poursuit le dossier. « Comme il l’a reconnu lors d’une mairie télévisée le 10 mai 2023, ses partisans l’écoutent ‘comme personne' ».