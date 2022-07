Des menaces de sécheresse et d’incendies de forêt planent sur la Grande-Bretagne en été de chaleur record

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Après que la Grande-Bretagne a traversé sa journée la plus chaude jamais enregistrée, les services d’urgence se préparent à ce qui pourrait suivre: la sécheresse et d’autres incendies de forêt. Si la période sèche et chaude ne s’apaise pas, des pans entiers de l’Angleterre pourraient faire face à la sécheresse le mois prochain, selon l’Agence britannique pour l’environnement. Un épuisement des rivières et des réservoirs affecte les récoltes et les poissons, ont déclaré des responsables, alors qu’un chef des pompiers a appelé les villes britanniques à mieux se préparer à la perspective d’incendies de forêt.

La chaleur record du pays la semaine dernière – au-dessus de 104 degrés Fahrenheit (40 degrés Celsius) – a menacé de boucler les voies ferrées et de faire fondre les pistes des aéroports. Les métros ont suspendu leur service et les pompiers de Londres ont déclaré avoir connu leur journée la plus chargée depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les flammes se sont propagées dans plus de 40 maisons et magasins dans certaines parties de Londres alors que le dôme de chaleur était assis au-dessus de l’Europe.

Les scientifiques ont souligné le rôle du changement climatique dans l’augmentation de la probabilité de la canicule sur le continent, où des incendies de forêt ont forcé des milliers de personnes à fuir et des centaines de morts ont été signalés en Espagne et au Portugal.

L’Europe grésille dans une vague de chaleur record alors que des milliers de personnes fuient les incendies de forêt

La chaleur écrasante est peut-être passée en Grande-Bretagne, mais elle a révélé à quel point les conditions météorologiques extrêmes peuvent bouleverser la vie quotidienne et elle a mis en évidence les craintes de défis imminents.

“Nous devons nous adapter à ce changement”, a déclaré mardi la brigade des pompiers de Londres dans un e-mail, décrivant les récents incendies et températures comme “un exemple de la façon dont nous sommes de plus en plus mis au défi” par la météo.

“Nous tirerons les leçons des récents feux d’herbe intenses, évaluerons notre réponse et mettrons en place toute formation supplémentaire qui contribuera à assurer la sécurité des Londoniens et de nos pompiers”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, l’Agence britannique pour l’environnement a placé la majeure partie de l’Angleterre dans le statut de «temps sec prolongé», bien que l’espoir demeure que la pluie puisse empêcher une déclaration de sécheresse.

Une alerte à la sécheresse de 2018 a incité à interdire les tuyaux d’arrosage pour aider à réduire la demande et économiser de l’eau pour des utilisations plus prioritaires, notamment l’agriculture. L’Agence pour l’environnement a déclaré lundi lors d’un briefing que les niveaux d’eau étaient en baisse et qu’il était possible que de telles restrictions puissent revenir cet été.

Alors que le sentiment d’urgence grandit, le National Drought Group, comprenant des responsables de l’agence et des compagnies des eaux, s’est réuni mardi.

Londres a atteint 104 degrés. Comment cela se passe-t-il pour votre ville ?

“Nous avons eu un temps sec prolongé cette année, ce qui a entraîné des débits fluviaux exceptionnellement faibles dans une grande partie de l’Angleterre et des niveaux de réservoirs en baisse dans le Yorkshire, le centre et le sud-ouest de l’Angleterre”, a écrit l’Agence pour l’environnement dans un e-mail mardi.

Il a déclaré que les récentes températures élevées ajouteraient de la pression et que sa réponse comprenait la surveillance des niveaux des rivières et le sauvetage des poissons. “Les compagnies des eaux adoptent également leurs plans de sécheresse comme précaution de routine pour maintenir l’approvisionnement en eau”, a ajouté l’agence.

Les pompiers font aussi les préparatifs. Le temps peut être plus frais, “mais le risque d’incendies de forêt demeure”, le Conseil national des chefs de pompiers a dit Lundi.

Rester cool et continuer ? Les Britanniques traversent la journée la plus chaude jamais enregistrée.

L’Angleterre et le Pays de Galles ont enregistré plus de 440 incendies de forêt jusqu’à présent cette année, contre 247 en 2021, “en partie à cause du climat”, selon le groupe.

Un conseiller des incendies de forêt pour le conseil, le chef des pompiers David Swallow, a déclaré que les brigades des villes devraient donner la priorité à la menace des incendies de forêt et apprendre les tactiques des pompiers qui sont plus habitués à combattre les flammes à la campagne.