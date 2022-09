Des mèmes qui résument parfaitement la victoire époustouflante du Pakistan

“Naseem Shah, souviens-toi du nom.” Des scènes laides ont été observées au stade de cricket de Sharjah lorsque le quilleur pakistanais Asif Ali et le quilleur afghan Fareed Ahmed se sont affrontés au milieu lors d’un crack d’une rencontre de la Coupe d’Asie mercredi. L’attention du drame sur le terrain, cependant, s’est rapidement déplacée vers l’héroïsme au bâton du jeune quilleur Naseem Shah qui a frappé deux énormes six consécutifs pour pousser le Pakistan jusqu’à la ligne d’arrivée.

Le Pakistan, qui a été réduit à 119/9 alors qu’il poursuivait un modeste 130, avait besoin de 11 en finale et Shah a été béni avec deux lancers complets. Le reste appartenait à l’histoire.

Naseem Shah est rapidement devenu le héros de tout le monde au Pakistan. Cette victoire palpitante a également permis au Pakistan de se qualifier pour la finale où il affrontera le Sri Lanka dimanche. L’Inde et l’Afghanistan ont tous deux été éliminés après la victoire sournoise du Pakistan.

Naseem Shah n’a pas perdu de temps pour limiter leur arrogance de victoire prématurée. pic.twitter.com/9CZnyYAgZL – Asfandyar Bhittani (@BhittaniKhannnn) 7 septembre 2022

LES SIX LA FÊTE ❤️

NASEEM SHAH VOUS BEAUTÉ

INJECTEZ ÇA DANS MES VEINES ❤️ pic.twitter.com/fadf9NYokM — Assad Bajwa (@oyebajwey) 7 septembre 2022

Naseem Shah après le combat d’Asif Ali avec un joueur afghan pic.twitter.com/UVfxlJf9M8 — Waqas J Butt (@WaqasJbutt) 7 septembre 2022

Aisa Bowler salut nahi rakhty jo Frapper na kry… Naseem Shah ta beauté “PAK contre AFG” pic.twitter.com/0gVjB0Iwdm — Ghulam_Muhayyudin_Malik (@MuhayyudinMalik) 7 septembre 2022

چھا گیا شہزادہ نسیم شاہ

Quel coup…. Naseem Shah ta beauté ❤️ pic.twitter.com/92ImxsWTkc — محمد بن رؤف (@rwf_bn) 7 septembre 2022

C’était en réponse à la haine donnée à Asif Ali… Naseem Shah tu as mérité cette célébration pour le Pakistan… https://t.co/nBIqzwndE2 – Wasim Abbasi (@Wabbasi007) 7 septembre 2022

Le naseem shah qui s’est réveillé après avoir abusé d’Asif Ali pic.twitter.com/KT8BT12L4U – m (@nolongerannoyin) 7 septembre 2022

Après avoir été limité à une normale inférieure à 129/8, l’Afghanistan s’est donné à fond pour en faire un match. Ils ont lancé une défense acharnée de leur total. Ils ont neutralisé la menace de Babar Azam, Mohammad Rizwan et Mohammad Nawaz et poussé le concours dans le dernier over.

Fazalhaq Farooqi et Fareed Ahmed ont pris trois guichets chacun pour maintenir les espoirs de l’Afghanistan en vie. Cependant, dans la partie décisive, Farooqi a opté à juste titre pour les livraisons de longueur yorker mais n’a pas réussi à les exécuter correctement.

