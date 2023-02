Des mèmes qui “frappent” Twitter le premier jour de la semaine anti-Valentin

Toute la frénésie de la Saint-Valentin prend fin avec la semaine anti-Valentin qui commence le 15 février de chaque année. La saison de l’expression de l’amour se termine dans la vraie vie avec Slap Day, suivi de Kick Day, Perfume Day, Flirt Day, Confession Day, Missing Day et enfin Breakup Day. Une semaine de fête de l’amour se transforme brusquement en une semaine d’anti-amour où toute la tendresse se transforme en angoisse avec des jours différents alloués aux amoureux pour devenir petit à petit des ex-amants !

Alors, quoi d’autre pourrait exciter les célibataires le Slap Day alors qu’ils pleurent sur les mélanges pour avoir répandu tant d’amour dans l’air depuis le début du mois de février ? C’est enfin le moment pour les célibataires de respirer de l’air frais et de pousser un soupir de soulagement car, désormais, ils ne sont plus seuls ! Cependant, Slap Day n’est pas seulement une célébration pour ces êtres “jaloux”, mais aussi pour les amis et les frères et sœurs qui en profitent pour faire des crises de colère et s’amuser de ces actions “pas si sérieuses”. Avec tant de choses qui se passent le premier jour de la semaine anti-valentines, comment les memers pourraient-ils ne pas entrer dans ce processus de guérison à partir de chaque contenu romantique et romantique ? Découvrez ces mèmes Slap Day 2023 qui “frappent” Twitter avec un esprit léger et bon.

Avec Slap Day, les internautes bénéficient d’un répit bien mérité face au bombardement constant de messages remplis d’amour et de souhaits qui inondent les réseaux sociaux. À part les gens qui crient au stratagème capitaliste de célébrer la Saint-Valentin et de se moquer des couples, il ne faut pas faire passer tout cela pour sérieux et vrai ! Après tout, même Slap Day sert de rappel littéral aux gens pour dire au revoir aux mauvaises relations et « gifler » toutes les négativités de leur vie. Et, si vous cherchez une façon parfaite de célébrer le Slap Day, ces souhaits et messages peuvent vous aider à mieux y faire face !

