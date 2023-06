Des membres tués dans un accident d’hélicoptère militaire près de la garnison de Petawawa, selon le PM

Un nombre indéterminé de membres d’équipage ont été tués lorsqu’un hélicoptère militaire s’est écrasé dans la rivière des Outaouais lors d’un vol d’entraînement tôt mardi matin, selon le premier ministre Justin Trudeau.

Deux membres d’équipage avaient été portés disparus plus tôt dans la journée, tandis que deux autres ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

L’incident s’est produit vers 12 h 10 HE mardi à environ 150 kilomètres au nord-ouest du centre-ville d’Ottawa, selon un tweet de l’Aviation royale canadienne.

Quatre membres des Forces armées canadiennes se trouvaient à bord du CH-147 Chinook à ce moment-là, selon un tweet d’Anita Anandministre de la défense nationale.

S’adressant aux journalistes mardi, Trudeau a déclaré avoir parlé au chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, dans la nuit et lui avoir présenté ses condoléances.

« J’étais heureux de m’entretenir avec le chef d’état-major de la défense hier soir pour exprimer mes condoléances aux familles et aux collègues des membres qui ont été tués », a déclaré Trudeau.

« Le fait est qu’il y aura une enquête approfondie, il y aura des réponses à donner, mais pour le moment, nous nous concentrons sur la notification des familles et le soutien. »

Ni l’armée ni les responsables de la défense n’ont confirmé que des membres d’équipage ont été tués ou sont présumés morts. Des responsables de la Défense ont déclaré mardi après-midi que les efforts de recherche et de récupération se poursuivaient.

Les ambulanciers paramédicaux du comté de Renfrew l’ont dit traité deux patients avec des blessures ne mettant pas leur vie en dangerqui ont ensuite été transportés à l’hôpital.

Les deux membres d’équipage portés disparus appartiennent au 450e Escadron tactique d’hélicoptères, selon un communiqué de presse du MDN.

L’armée dit ce type d’hélicoptère est utilisé pour déplacer des personnes et de l’équipement et cet escadron est basé à Petawawa. C’est le seul escadron de CH-147F Chinook de l’armée de l’air.

Deux hélicoptères CH-147F Chinook de l’ARC à la BFC Bagotville au Québec en 2018. (Andrew Vaughan/La Presse Canadienne)

Un accident entraîne des restrictions d’eau locales

Les premiers intervenants qui effectuent des efforts de recherche et de sauvetage dans la région comprennent des militaires — avec un soutien aérien depuis Petawawa et la 8e Escadre Trenton — la Police provinciale de l’Ontario et des pompiers locaux.

REGARDER | Quelques recherches sur l’eau :

Le personnel à bord du bateau-pompe fouille la rivière des Outaouais près de la garnison Petawawa Deux aviateurs sont portés disparus après qu’un hélicoptère militaire s’est écrasé dans la rivière des Outaouais près de la garnison Petawawa plus tôt ce matin-là.

Le MDN a demandé aux plaisanciers d’éviter la rivière près de la base et sa plage Black Bear pour éviter « les matières potentiellement dangereuses de l’avion » et préserver la scène de l’accident.

REGARDER | Le PM Trudeau fait part de ses réflexions aux militaires :

Trudeau présente ses condoléances après la mort de membres des FAC dans un accident d’hélicoptère Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que l’écrasement d’un hélicoptère militaire dans la rivière des Outaouais fera l’objet d’une «enquête approfondie».

La ville de Petawawa le dit a cessé d’acheminer l’eau de la rivière des Outaouais vers sa station d’épuration par mesure de précaution et a interdit l’arrosage non essentiel, comme pour les pelouses ou les jardins.

John Felix, directeur des travaux publics de Petawawa, a déclaré que la ville tire de l’eau de Pembroke, qui dispose de trois réservoirs d’eau, et s’attend à ce que cela continue jusqu’à quatre jours.

Il a dit que le tuyau d’admission dans la rivière est à 400 mètres au large et à environ sept mètres de profondeur.

« Jusqu’à ce que nous sachions avec certitude que la rivière elle-même est dégagée et que nous sommes prêts à partir, nous commencerons à reprendre les opérations que nous faisons normalement et cesserons de tirer autant de la ville de Pembroke. »

La Vallée Laurentienne voisine et Pembroke sont demander aux habitants d’économiser l’eau en raison de la forte demande « alors que nous aidons nos (voisins) en cas d’urgence en cours ».

Le maire de Petawawa, Gary Serviss, a déclaré que tout le monde dans la ville serait touché par l’incident – ​​affirmant que les hélicoptères Chinook font « partie du tissu de la ville ».

« Cela va être émouvant dans les prochains jours », a-t-il déclaré.

« La communauté et la garnison se réuniront, se lieront et verront si nous pouvons nous entraider à travers cette terrible situation. »