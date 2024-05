Des membres d’une famille américaine consomment de la viande d’ours crue infectée par des vers du cerveau

NEW DELHI : Des membres d’une famille américaine ont été infectés par des vers du cerveau après avoir mangé de la viande d’ours insuffisamment cuite lors d’un rassemblement, selon un récent rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).



L’incident s’est produit en juillet 2022 lorsqu’un homme de 29 ans du Minnesota a été hospitalisé à plusieurs reprises avec divers symptômes, notamment de la fièvre, des douleurs musculaires et un gonflement des yeux.



Tout en donnant des détails sur la réunion de famille, l’homme a révélé que tous les membres y avaient consommé des brochettes faites de viande d’ours noir récoltée par un membre de la famille dans le nord de la Saskatchewan. Bien qu’elle ait été conservée au congélateur pendant un mois et demi, la viande a été servie saignante par inadvertance en raison de sa couleur plus foncée. Après avoir remarqué que la viande n’était pas assez cuite, elle a été recuite et servie à nouveau, a rapporté CBS News.



Neuf membres de la famille, principalement originaires du Minnesota mais aussi du Dakota du Sud et de l’Arizona, ont participé au repas, certains ne consommant que les légumes qui l’accompagnaient. L’homme a reçu un diagnostic de trichinellose, une infection rare par les ascaris, généralement contractée par la consommation de gibier sauvage. Cinq autres membres de la famille, dont une fille de 12 ans et deux personnes qui ne mangeaient que des légumes, ont également été diagnostiqués avec des vers résistants au gel. Trois ont été hospitalisés et traités par albendazole.



Le CDC a souligné l’importance de bien cuire la viande de gibier sauvage à une température interne d’au moins 165 degrés F pour tuer les parasites trichinella et prévenir la contamination croisée. Ils ont noté que jusqu’à un quart des ours noirs au Canada et en Alaska pourraient être infectés par ces parasites, selon CBC News.



Les vers cérébraux ont attiré l’attention plus tôt dans l’année lorsque Robert F Kennedy Jr a révélé son expérience avec un ver parasite qui a affecté son cerveau.



ID 1788311221776568666@ RobertKennedyJrImpossible de récupérer les données du tweet.00

Les symptômes de l’infection peuvent inclure des nausées, des vomissements, des maux de tête et des convulsions, bien que certaines personnes infectées puissent rester asymptomatiques. Le Dr Céline Gounder a expliqué que le système immunitaire encapsule et calcifie souvent les parasites, prévenant ainsi les symptômes dans certains cas.