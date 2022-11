Des membres d’un “super cartel” arrêtés à Dubaï responsables du trafic d’un tiers de la cocaïne européenne

L’agence européenne de lutte contre le crime Europol a annoncé lundi la fermeture massive d’un réseau de drogue.

L’agence a déclaré qu’au moins 49 suspects avaient été arrêtés dans 6 pays, les principales cibles étant situées à Dubaï.

Le cartel était responsable d’un tiers du trafic de cocaïne en Europe, a indiqué l’agence.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Les membres d’un cartel qui trafiquait plus d’un tiers de la cocaïne consommée en Europe ont été arrêtés dans le cadre d’une opération complexe multi-agences qui impliquait de casser une application de messagerie cryptée et de localiser plusieurs suspects de haut niveau à Dubaï.

Selon l’agence européenne d’application de la loi Europol, au cours des trois premières semaines de novembre, des agences criminelles en Espagne, aux États-Unis, en France, aux Pays-Bas, aux Émirats arabes unis et ailleurs ont travaillé ensemble pour retrouver le syndicat. À la fin du mois, quelque 49 suspects avaient été arrêtés et plus de 30 tonnes de cocaïne avaient été saisies.

“Les drogueries considérées comme des cibles de grande valeur par Europol s’étaient regroupées pour former ce qu’on appelait un” super cartel “qui contrôlait environ un tiers du commerce de la cocaïne en Europe”, a déclaré Europol. dans un communiqué En Lundi.

Dans l’ensemble, grâce à l’opération “Operation Desert Light” d’Europol, des membres du syndicat ont été détenus dans six pays différents.

Au moins 6 des trafiquants les plus recherchés du groupe ont été arrêtés à Dubaï, ajoute le communiqué. Les arrestations remontent à 2021 alors que les enquêteurs ont retrouvé plusieurs des caïds internationaux via une application de messagerie cryptée.

The Associated Press signalé que plusieurs des trafiquants, dont un Néo-bosniaque, avaient intercepté des messages d’un service de messagerie crypté appelé Sky ECC, ce qui a conduit à de nouvelles arrestations en novembre. La production et la saisie de cocaïne en Europe ont atteint un niveau record en 2022, selon l’AP.

“L’ampleur de l’importation de cocaïne en Europe sous le contrôle et le commandement des suspects était massive”, a déclaré Europol.

Dans le communiqué, l’agence a ajouté que le réseau de trafiquants était également impliqué dans le blanchiment d’argent et la production d’amphétamines sur le continent.