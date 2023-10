Bruxelles, Belgique – Alors que Gaza est bombardée sans relâche par Israël, plus de 800 responsables européens ont écrit à la chef du bloc, Ursula von der Leyen, critiquant son soutien « incontrôlé » à Israël.

Les signataires de la lettre, qu’Al Jazeera a pu consulter, affirment qu’ils « reconnaissent à peine les valeurs de l’UE », affirmant qu’il existe « une apparente indifférence manifestée ces derniers jours par notre institution à l’égard du massacre en cours de civils dans la bande de Gaza ». , au mépris des droits de l’homme et du droit international humanitaire ».

Ils se disent attristés par le « double standard » de la Commission, qui considère le blocus de l’Ukraine par la Russie comme un acte de terreur, tandis que le blocus de Gaza par Israël est « complètement ignoré ».

« Si Israël ne s’arrête pas immédiatement, toute la bande de Gaza et ses habitants seront effacés de la planète », peut-on lire dans la lettre.

« Nous vous invitons [von der Leyen] d’appeler, avec les dirigeants de l’ensemble de l’Union, au cessez-le-feu et à la protection de la vie civile. C’est au cœur de l’existence de l’UE », ont-ils déclaré, avertissant que « l’UE risque de perdre toute crédibilité ».

La lettre reflète de profondes divisions au sein du bloc sur la manière d’aborder la guerre entre Israël et Gaza, qui en moins de deux semaines a tué des milliers de personnes.

« Les récentes actions ou positions malheureuses de la Commission européenne semblent donner carte blanche à l’accélération et à la légitimité d’un crime de guerre dans la bande de Gaza », indique la lettre.

À Gaza, plus de 4 000 Palestiniens ont été tués, dont de nombreux enfants.

« Nous aurions été fiers si l’Union européenne… avait appelé à une cessation immédiate des hostilités et des violences aveugles contre les civils », peut-on lire dans la lettre.

L’appel à von der Leyen fait suite à d’autres signes de frictions politiques en Occident, avec des informations selon lesquelles des diplomates américains préparent un «câble de dissidence» sur la guerre au Moyen-Orient, un document critiquant la politique de Washington adressé aux dirigeants du Département d’État.

La Commission européenne a déclaré qu’elle était au courant de la lettre et qu’elle était prête à dialoguer avec les membres du personnel et les citoyens européens pour comprendre leurs points de vue.

« Le président a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y avait aucune contradiction entre être solidaire d’Israël et agir pour répondre aux besoins humanitaires du peuple palestinien », a déclaré un porte-parole de la Commission à Al Jazeera.

« Elle a également déclaré : « Il ne peut y avoir aucune hésitation quant à notre [EU] côté : l’Europe sera toujours du côté de l’humanité et des droits de l’homme. »

Une source européenne, qui a requis l’anonymat, a déclaré à Al Jazeera qu’il était peu probable que la lettre change la politique de l’UE, « mais elle montre le fossé croissant entre de nombreux membres du personnel qui souhaitent voir le droit international appliqué à travers le monde ».

Von der Leyen, le président de la Commission européenne, est actuellement aux États-Unis pour un sommet UE-États-Unis.

« Nous défendons la paix et la prospérité. Soutenir l’Ukraine dans sa lutte pour la liberté. Se tenir aux côtés d’Israël et répondre aux besoins humanitaires dans la région », a-t-elle déclaré jeudi.

« Ils pensaient que ce serait un moment ukrainien »

Une deuxième source européenne a déclaré à Al Jazeera que la dissidence s’accentue parce que l’équipe de von der Leyen « semble avoir complètement mal interprété la situation ».

« Ils – elle et ses plus proches conseillers – pensaient que cela [Israel-Hamas war] ce serait un moment crucial pour l’Ukraine, et ils doivent donc condamner les terroristes et gagner l’argument moral. Mais je pense qu’ils ignorent tout simplement l’ampleur de l’oppression que les Palestiniens ont subie et la compréhension largement répandue du conflit comme étant une réaction violente à l’occupation », a déclaré le responsable à Al Jazeera.

Bonne rencontre avec @CharlesMichel avec une délégation bipartite du Sénat américain. Le partenariat transatlantique est fort ! Et plus que jamais nécessaire en période de turbulences. Nous défendons la paix et la prospérité. Soutenir l’Ukraine dans sa lutte pour la liberté. Debout… pic.twitter.com/2EsMMX42hJ – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 19 octobre 2023

Von der Leyen a « toujours du mal moralement à savoir comment prendre position », a déclaré le responsable, ajoutant que sa position dépendra probablement désormais des efforts diplomatiques « à l’échelle mondiale et de ce que dit le secrétaire d’État américain Antony Blinken ».

« [Her] L’équipe essaie d’ajuster sa ligne et reconnaît qu’elle a mal interprété la situation. Ils tentent d’écrire un récit dans lequel ils peuvent toujours être considérés comme des alliés fidèles d’Israël, mais aussi comme une force diplomatique dans la région, tout en essayant de maintenir un certain niveau de crédibilité vis-à-vis de la guerre en Ukraine », a déclaré le responsable.

« Mais dans ce cas, il semble que les Américains seront les adultes dans la salle », a ajouté le responsable.

À quelques rues de la Commission européenne, un sentiment de colère similaire couve parmi certains membres du personnel du Parlement européen, dirigé par Roberta Metsola.

« Pour voir deux des trois présidents [von der Leyen and Metsola] Soudain, en Israël, se tenir aux côtés d’un régime qui tue des civils était assez choquant », a déclaré à Al Jazeera un responsable du Parlement, qui a requis l’anonymat.

« Comment Macklemore a-t-il adopté une position plus humaine que la Commission européenne ? » ont-ils déclaré, faisant référence au rappeur et chanteur américain qui a appelé à un « cessez-le-feu en Israël » mais aussi à une « Palestine libre ».

Pendant ce temps, le plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, a gagné les éloges de certains membres du personnel qui pensent qu’il a une position plus nuancée à l’égard de la situation actuelle à Gaza ; tout au long de la dernière guerre, il a régulièrement appelé à la libération des otages israéliens à Gaza et à l’acheminement rapide de l’aide vers cette bande assiégée au bord de l’effondrement.

Kristina Kausch, chercheuse principale au German Marshall Fund des États-Unis, basée à Madrid, a déclaré que les « incohérences » donnent un aperçu des « profondes divisions au sein de l’UE sur ce conflit ».

Au cours de la dernière décennie, a-t-elle ajouté, à propos des crises israélo-palestiniennes, les 27 pays du bloc « ont à peine réussi à émettre une quelconque déclaration commune ».

En conséquence, la politique de l’UE sur le dossier Israël-Palestine, une référence clé pour l’efficacité de l’UE en tant qu’acteur mondial, « est restée impuissante », a-t-elle déclaré.

Jeudi, au siège du Parlement européen à Strasbourg, les députés ont adopté une résolution appelant à une « pause humanitaire » dans la dernière guerre entre Israël et Gaza.

Mais les responsables ont fait part à Al Jazeera d’autres divisions – telles que des débats sur la question de savoir si le « cessez-le-feu » ou la « pause » devait être utilisé pour la résolution.

Un responsable a souligné que la résolution ne faisait aucune mention de l’occupation israélienne ou du blocus de Gaza.

Un quatrième responsable européen interrogé par Al Jazeera a décrit une atmosphère tendue au sein de l’institution, beaucoup ayant honte de travailler pour le bloc.

« Pour ma génération de travailleurs, « Plus jamais ça » signifie réellement quelque chose », ont-ils déclaré. « Nous nous souvenons du 11 septembre et beaucoup d’entre nous ont protesté contre la guerre en Irak. Je pense donc que beaucoup de gens ont été horrifiés lorsque von der Leyen et Metsola ont semblé offrir carte blanche à Israël, apparemment en notre nom. On a l’impression que l’espace permettant d’exprimer sa solidarité avec les Palestiniens se rétrécit.

« L’amalgame entre le peuple juif et l’État d’Israël est également un problème… Le manque de diversité entre les juifs et les musulmans travaillant pour l’UE n’aide pas. »