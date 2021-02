Des membres du conseil scolaire californien surpris par des parents moqueurs d’un micro

Il y a des appels pour que les membres d’un conseil scolaire californien soient rappelés après avoir été filmés en train de faire des commentaires désobligeants sur les parents.

Le conseil scolaire élémentaire d’Oakley Union a organisé une réunion en ligne via Webex mercredi après-midi afin que les parents puissent appeler pour discuter des projets de retour à l’école de leurs enfants au milieu de la pandémie de COVID-19.

Avant le début de la réunion, plusieurs des membres du conseil auraient cru qu’aucun parent n’était à l’appel et se sont moqués d’eux.

‘Sommes-nous seuls?’ Kim Beede, membre du conseil d’administration, a demandé à ses collègues, selon ABC7, qui ont obtenu une vision de la réunion.

Lorsque les autres membres ont répondu qu’ils l’étaient, Beede s’est imitée en plaisantant en menaçant les parents qui avaient écrit des lettres sur la réouverture de l’école.

‘B ** ch, si vous allez m’appeler, je vais vous baiser! Pardon! C’est juste moi », peut-on entendre dire Beede alors que les autres membres du conseil rient.

Membre d’équipage Lisa Brizendine a ensuite laissé entendre que certains parents considèrent les enseignants comme leurs gardiens personnels.

«Ils ne savent pas ce qui se passe dans les coulisses. C’est vraiment dommage qu’ils veuillent s’en prendre à nous. Ils veulent que leurs baby-sitters reviennent », a-t-elle déclaré.

Au cours de la conversation, un troisième membre du conseil, Richie Masadas, est intervenu, faisant allusion au fait que les parents voulaient que leurs enfants retournent dans la salle de classe afin qu’ils puissent prendre de la drogue sans interruption.

« Mon frère avait un service de livraison de marijuana médicale et il l’a livré aux parents pendant que leurs enfants étaient à l’école », a déclaré Masadas dans la vidéo, à l’amusement des autres membres du conseil.

Mais les parents qui ont obtenu des images de la réunion ne rient certainement pas.

Les parents en colère ont maintenant signé une pétition sur Change.org intitulée «Membres du conseil d’administration du district scolaire élémentaire d’Oakley Union – démissionner immédiatement ou être rappelés».

«Les parents ont été à l’écoute pour savoir si nous allons bientôt renvoyer nos enfants à l’école et sinon, pourquoi. Il y a eu un manque de communication de la part du conseil et c’était la première communication que nous avons entendue », indique la pétition.

«Un rappel coûterait au district de l’argent qui devrait aller aux enfants. Nous demandons aux membres du conseil de démissionner immédiatement en raison de leur comportement flagrant. Ils ne devraient plus représenter les parents, les enseignants et les enfants de ce district scolaire.

Plusieurs parents ont laissé des commentaires, l’un d’eux déclarant: « Mes enfants méritent mieux que ce groupe d’intimidateurs violents et indifférents. »

Plus de 2 250 personnes ont maintenant signé la pétition.

Une mère désemparée a déclaré à ABC7: « Ils nous voient écrire des lettres mensuelles, hebdomadaires aux membres du conseil d’administration, détaillant notre stress et notre chagrin concernant l’apprentissage à distance. Pour eux, dire que nous ne faisons rien et que nous restons à la maison à fumer de la marijuana est loin d’être la vérité.

« Je pensais que les membres du conseil étaient également des défenseurs de mon enfant et avaient son meilleur intérêt à cœur et après l’incident de la nuit dernière, je pense vraiment que non. »

Le directeur de l’école, Greg Hetrick, a depuis publié une déclaration concernant le scandale.

« Hier soir, à la réunion ordinaire du conseil d’administration du district scolaire élémentaire d’Oakley Union, il y a eu des commentaires malheureux et vraiment inappropriés qui ont été entendus par beaucoup. Ces commentaires ne sont pas typiques et, plus important encore, ils ne correspondent pas à ce que la communauté devrait attendre de notre district scolaire », a-t-il déclaré.

« Les commentaires formulés ne correspondaient pas à notre vision et ne sont certainement pas ce que chacun de nous défend en tant que dirigeants. Je sais que nous avons perdu confiance avec la communauté. Je ne ferai pas d’excuses pour ce qui s’est passé ou pourquoi cela s’est produit. Je suis le surintendant. Je suis responsable et redevable et je suis vraiment désolé pour ce qui s’est passé … Je sais que nos étudiants méritent mieux de notre part. Je m’engage à travailler en collaboration avec les parties prenantes et les membres de la communauté pour commencer à faire le travail important qui est nécessaire pour rétablir la confiance de la communauté dans notre district.