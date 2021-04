Dix autres membres démocrates du Congrès se sont joints mercredi à un procès fédéral accusant l’ancien président Donald Trump, son avocat personnel Rudy Giuliani et plusieurs groupes d’extrême droite de conspiration pour inciter à l’émeute meurtrière du complexe du Capitole du 6 janvier.

Le procès, d’abord déposé par le représentant Bennie Thompson, D-Miss., Et la NAACP, accuse les accusés d’avoir violé une loi fédérale en déclenchant la violence dans le but d’empêcher le Congrès de confirmer l’élection du président Joe Biden. La loi citée, la loi Ku Klux Klan, a été utilisée pour la première fois à la fin des années 1800 pour cibler le KKK raciste pour sa violence contre les Noirs américains et son intimidation des membres du Congrès du Sud.

En plus de Trump et Giuliani, le procès nomme les groupes extrémistes les Oath Keepers, les Proud Boys et les Warboys comme accusés.

Les membres de la Chambre qui se sont joints à la poursuite sont: les représentants californiens Karen Bass, Barbara Lee et Maxine Waters; Steve Cohen du Tennessee; Bonnie Watson Coleman du New Jersey; Veronica Escobar du Texas; Hank Johnson Jr. de Géorgie; Marcy Kaptur de l’Ohio; Jerry Nadler de New York; et Pramila Jayapal de l’État de Washington.

Une version modifiée du procès ajoutant les nouveaux membres de la Chambre en tant que plaignants, et faisant des allégations supplémentaires, a été déposée devant la US District Court à Washington DC.Elle sollicite un jugement déclaratoire selon lequel les défendeurs ont violé la loi par leur conduite, une injonction contre des actions similaires dans le dommages financiers futurs et non précisés.

L’émeute au Capitole a commencé peu de temps après que Trump, Giuliani et d’autres partisans du président de l’époque se soient adressés à des milliers de personnes lors d’un rassemblement devant la Maison Blanche, où ils ont encouragé les gens à les aider à lutter contre la confirmation de Biden en tant que président.

Trump et ses avocats ont prétendu pendant des mois à tort qu’il avait été escroqué d’une victoire électorale par une fraude électorale généralisée dans plusieurs États.

Cinq personnes sont mortes à la suite de l’émeute, dont un bureau de la police du Capitole, Brian Sicknick.

Le procès accuse les accusés de coordination dans les efforts visant à saper le processus électoral démocratique et à bloquer les votes légaux de millions de bulletins de vote émis par les Noirs américains.

« Je me suis joint à cette plainte en tant que plaignant parce que la menace pour la sécurité de notre démocratie et pour moi individuellement a été ignorée de manière flagrante et violente. Il doit y avoir des responsabilités pour la perturbation violente de nos affaires et la peur personnelle qui a surgi, » a déclaré Watson Coleman dans un communiqué.

Un porte-parole de Trump et Giuliani n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.