Des membres du Congrès expriment leur soutien à Paul Pelosi après une violente attaque

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis Nancy Pelosi et son mari Paul Pelosi arrivent sur le tapis rouge pour le gala Time 100 au Lincoln Center de New York le 23 avril 2019.

Les membres du Congrès ont continué dimanche à exprimer leur soutien au mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, Paul Pelosi, après avoir été violemment attaqué par un intrus avec un marteau vendredi.

L’homme de 82 ans a subi une opération réussie pour réparer une fracture du crâne et de graves blessures au bras droit et aux mains, a déclaré le porte-parole de Pelosi.

Le président de la Chambre, un démocrate californien, se trouvait à Washington, DC, au moment de l’incident, ont indiqué les autorités.

Le sénateur Rick Scott (R-Fla.) a déclaré dimanche à “l’état de l’Union” de CNN que même si les gens peuvent avoir des discussions animées sur des questions politiques, la violence doit cesser.

“C’est dégoûtant. Cette violence est horrible”, a déclaré Scott. “Ce truc doit s’arrêter.”

David DePape, 42 ans, a été identifié par la police comme le suspect qui a brandi un marteau lors de l’attaque contre Paul Pelosi.

Il aurait cherché le président de la Chambre en criant: “Où est Nancy, où est Nancy?” avant d’attaquer son mari, a déclaré une source à NBC.

La sénatrice Amy Klobuchar, D-Minn., A déclaré dimanche à “Meet the Press” de NBC que la présidente Pelosi a été vilipendée et fait face à des menaces pendant des années, et qu’il est clair que “l’attaque vicieuse” lui était destinée.

“Je pense qu’il est vraiment important que les gens réalisent que ce n’est pas seulement ce moment de cette horrible attaque, mais que nous avons vu la violence perpétrée dans tout notre système politique”, a déclaré Klobuchar.

Il existe différents niveaux de protection pour les membres du Congrès, et Klobuchar a déclaré qu’il pouvait y avoir des moyens de permettre à tous les membres d’obtenir une protection, même s’ils ne sont pas en ligne pour la succession directe à la présidence.

Dans son premier commentaire public depuis l’agression, la présidente Pelosi a déclaré dans un déclaration samedi qu’elle a le “cœur brisé” et qu’elle est traumatisée” par l’attaque, mais que l’état de son mari “continue de s’améliorer”.

“Sachez que l’effusion de prières et de souhaits chaleureux de tant de membres du Congrès est un réconfort pour notre famille et aide Paul à progresser dans son rétablissement”, a-t-elle déclaré dans le communiqué.

DePape est accusé de tentative d’homicide, d’agression avec une arme mortelle, de maltraitance des personnes âgées et d’autres crimes lors de l’attaque, a indiqué la police.

Les accusations de crime seront présentées lundi et DePape devrait être interpellé mardi, a déclaré le procureur du district de San Francisco, Brooke Jenkins. dit sur Twitter.