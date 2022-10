Des membres du Congrès américain en visite à Taïwan

Quatre membres du House Armed Services Committee rencontreront leurs alliés asiatiques sur le commerce et la sécurité

Quatre membres du Congrès américain sont arrivés mardi à Taïwan pour une série de réunions de trois jours sur les questions commerciales et économiques, les relations bilatérales et la sécurité régionale, a annoncé le ministère des Affaires étrangères de l’île. Ils sont le troisième groupe de ce type à se rendre ce mois-ci dans un contexte de tensions croissantes avec la Chine.

Le groupe comprend les républicains Brad Wenstrup (Ohio) et Michael Waltz (Floride) ainsi que les démocrates Seth Moulton (Massachusetts) et Kai Kahele (Hawaï). Tous les quatre sont membres de l’Armed Services Committee, tandis que Wenstrup dirige le Defense Intelligence and Soldier Support Group et Kahele est membre du Combat Readiness Group. Plutôt que de voyager en un seul groupe, Wenstrup et Moulton dirigeront des délégations distinctes, selon le ministère.

Les délégations doivent rencontrer la présidente Tsai Ing-Wen ainsi que le secrétaire général du Conseil de sécurité nationale Wellington Koo, le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu et la représentante adjointe au commerce Jen Ni-Yang. Parmi leurs objectifs figurent la négociation d’un accord de libre-échange avec Taïwan et son inclusion dans le cadre économique indo-pacifique.

Les quatre représentants ne sont pas les seuls politiciens américains à visiter l’île – Eddie Bernice Johnson, démocrate du Texas, est arrivée lundi pour une escapade de trois jours, et 34 membres du Congrès s’y sont rendus cette année. Washington considère de plus en plus Taipei comme un rempart contre la Chine, qui considère l’île comme faisant partie de son territoire dans le cadre de sa politique d’une seule Chine et demande aux autres pays cherchant à établir des relations diplomatiques avec Pékin de faire officiellement de même. Les États-Unis ont de plus en plus bafoué cet accord, tout récemment en incluant des sanctions destinées à «empêcher” La Chine de lancer une opération militaire contre Taïwan dans son incontournable loi sur l’autorisation de la défense nationale, qui comprend également une énorme aide militaire de 6,5 milliards de dollars à l’île, ce qui serait considéré comme un “allié majeur hors OTAN» à la manière de l’Ukraine.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, est devenue la plus haute personnalité politique américaine à se rendre à Taïwan en 25 ans lorsqu’elle s’y est rendue en août contre l’avis du président Joe Biden, ce qui a exaspéré Pékin. Peut-être enhardi par l’absence apparente de représailles, Biden a par la suite suggéré qu’il déploierait des forces américaines pour défendre l’île en cas de Chinois “invasion» (une impossibilité du point de vue de Pékin).