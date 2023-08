Des membres du Congrès américain effectuent une visite rare dans le nord-ouest de la Syrie, contrôlé par l’opposition

BEYROUTH (AP) — Trois membres républicains du Congrès américain ont effectué dimanche un bref voyage dans le nord-ouest de la Syrie, contrôlé par l’opposition, lors de la première visite connue dans ce pays déchiré par la guerre d’un législateur américain en six ans. Ils ont exhorté l’administration Biden et ses partenaires régionaux à maintenir la pression sur le président syrien Bashar Assad.

L’arrêt d’environ une heure était un signal du soutien significatif au Capitole à l’opposition dans la longue guerre civile en Syrie.

Le représentant américain French Hill de l’Arkansas, l’un des trois législateurs, a déclaré par téléphone à l’Associated Press après avoir quitté la Syrie que ce voyage était le dernier de ses nombreux voyages dans la région cet été pour faire pression sur le gouvernement américain et ses alliés arabes pour qu’ils continuent de faire pression en faveur d’un accord. résolution politique de la guerre.

Hill a déclaré que son message était au nom de « ceux en Syrie qui veulent avoir leur propre gouvernement représentatif ».

Le conflit a commencé en 2011 après qu’Assad a lancé une campagne visant à écraser ce qui avait commencé comme un soulèvement pacifique contre le régime autocratique de sa famille. Assad a conservé le pouvoir malgré le soulèvement, en grande partie grâce à l’intervention armée de ses alliés, la Russie et l’Iran. Mais le conflit a divisé le pays, tué au moins 300 000 civils et déplacé la moitié des 23 millions d’habitants d’avant-guerre.

Ce voyage intervient à un moment où les dirigeants du Moyen-Orient ont commencé à rétablir leurs relations avec le gouvernement d’Assad. Ce faisant, les dirigeants arabes rompent nettement avec les États-Unis, qui s’efforcent de maintenir Assad isolé face aux abus du gouvernement qui, selon les Nations Unies, incluent l’utilisation répétée d’armes chimiques contre des civils syriens.

L’ONU estime que 300 000 civils syriens sont morts au cours des dix premières années du conflit.

Hill et ses collègues législateurs, Ben Cline de Virginie et Scott Fitzgerald du Wisconsin, sont entrés en Syrie tôt dimanche depuis la Turquie via le poste frontière de Bab al-Salama, dans le nord de la province d’Alep.

Ils ont été accueillis par des orphelins qui fréquentent Wisdom House, une école pour orphelins qui est un projet du Groupe de travail d’urgence syrien, une organisation d’opposition syrienne basée aux États-Unis qui a facilité le voyage des législateurs.

Les électeurs de Hill en Arkansas ont été les principaux donateurs de l’école. « Ce fut une journée émouvante pour moi de voir ces enfants brandir des photos de leurs parents assassinés par le régime d’Assad et recevoir d’eux un câlin et un baiser », a-t-il déclaré.

Les députés ont rencontré des dirigeants de l’opposition et des organisations humanitaires, dont Raed Saleh, chef des Casques blancs, un groupe bénévole de premiers intervenants connu pour extraire les civils des bâtiments rasés par les bombardements.

Saleh s’est entretenu avec les législateurs du statut politique du conflit en Syrie et de la poursuite des efforts humanitaires en faveur des victimes du tremblement de terre du début de l’année en Turquie et en Syrie, ont déclaré les Casques blancs sur X, l’ancien site Twitter.

Pour des raisons de sécurité, le voyage n’a pas été annoncé publiquement. Hill s’est exprimé depuis la Turquie voisine, où les membres du Congrès ont également tenu une série de réunions.

Le dernier voyage connu d’un législateur américain en Syrie remonte à 2017, lorsque le sénateur John McCain, républicain de l’Arizona, a rendu visite aux forces américaines stationnées dans la région kurde du nord-est de la Syrie. McCain s’était déjà rendu en Syrie et avait rencontré des combattants de l’opposition armée.

Toujours en 2017, le représentant américain Tulsi Gabbard, démocrate d’Hawaï, s’est rendu à Damas, la capitale, et a rencontré Assad, une décision qui a été largement critiquée à l’époque.

Depuis le début du soulèvement qui s’est transformé en guerre civile en Syrie, le gouvernement américain a soutenu l’opposition et a imposé des sanctions au gouvernement d’Assad et à ses associés en raison de préoccupations liées aux droits de l’homme. Washington a conditionné le rétablissement des relations avec Damas aux progrès vers une solution politique à ce conflit qui dure depuis 12 ans.

Un nombre croissant de dirigeants arabes s’efforcent de mettre fin à leur propre isolement d’Assad, conformément aux arguments selon lesquels l’engagement est le meilleur moyen de faire face au flux de réfugiés, de drogues illégales et d’autres problèmes de la région en provenance de Syrie. La Ligue arabe, composée de 22 membres, a récemment réintégré la Syrie parmi ses membres après avoir rompu ses liens plus tôt dans la guerre syrienne.

Hill a déclaré qu’il avait engagé des discussions avec les gouvernements du Moyen-Orient à plusieurs reprises au cours des trois derniers mois sur « quelles sont les ramifications de l’admission de la Syrie par la Ligue arabe dans la Ligue, sans rien demander » à Assad en retour en termes de plus grandes libertés politiques et de fin du conflit. violations des droits.

Hill fait également pression pour que les États-Unis et les pays arabes fassent pression plus fort sur Assad sur le statut de la Syrie en tant que premier trafiquant mondial de Captagon, une amphétamine hautement addictive.

À la fin de l’année dernière, le Congrès a adopté un mandat permettant aux États-Unis de cibler la contrebande de Captagon au Moyen-Orient, et le président Joe Biden l’a promulgué.

Hill a accusé Biden de ne pas en faire assez pour faire pression sur Assad pour qu’il adopte des réformes politiques et stoppe le flux de cette drogue illégale, une source importante de revenus pour le gouvernement Assad.

« Ce dont je pense que la Syrie a besoin, et la même chose dont les États-Unis ont besoin, c’est du leadership américain », a déclaré Hill.

Ni le Département d’État ni la Maison Blanche n’ont fait de commentaires immédiats sur le voyage des législateurs républicains.

Le contrôle du nord-ouest de la Syrie est largement partagé entre les groupes d’opposition soutenus par la Turquie et Hayat Tahrir al-Sham, un groupe fondé à l’origine comme une émanation d’Al-Qaida et désigné comme organisation terroriste par les États-Unis. Ces dernières années, les dirigeants du groupe ont tenté de se distancier publiquement de leurs origines à Al-Qaïda.

Les groupes d’opposition soutenus par la Turquie se heurtent régulièrement aux forces kurdes basées dans le nord-est de la Syrie, alliées des États-Unis dans la lutte contre l’État islamique.

___

Knickmeyer a rapporté de Washington. L’écrivain d’Associated Press Omar Albam à Idlib, en Syrie, a contribué à ce rapport.

Ellen Knickmeyer et Abby Sewell, Associated Press