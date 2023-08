Des membres du Congrès américain effectuent une visite rare dans le nord-ouest de la Syrie, contrôlé par l’opposition

Trois membres du Congrès américain ont effectué dimanche une brève visite dans le nord-ouest de la Syrie, contrôlé par l’opposition, dans le cadre de ce qui constitue le premier voyage connu dans ce pays déchiré par la guerre. Américain législateurs en six ans.

Les représentants américains Ben Cline de Virginie, French Hill de l’Arkansas et Scott Fitzgerald du Wisconsin, tous Républicains, est entré en Syrie depuis la Turquie via le poste frontière de Bab al-Salama, dans le nord de la province d’Alep, selon deux personnes proches du voyage. Ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement du voyage et ont parlé sous couvert d’anonymat après le départ de la délégation américaine de Syrie.

En traversant la Syrie, tenue par l’opposition, au cours d’un voyage qui devrait durer environ une heure, les législateurs ont reçu des fleurs de la part des étudiants de Wisdom House. L’établissement est une école pour orphelins qui est un projet du Groupe de travail d’urgence syrien, une organisation d’opposition syrienne basée aux États-Unis qui a facilité le voyage des législateurs.

Hill a été l’un des partisans les plus virulents de l’opposition syrienne au Congrès et ses électeurs de l’Arkansas ont été des donateurs pour l’école.

Les députés ont également rencontré des dirigeants de l’opposition et des organisations humanitaires, notamment Raed Saleh, chef du groupe de secours d’urgence des Casques blancs de l’opposition syrienne. L’organisation des premiers intervenants volontaires est devenue connue internationalement pour avoir extrait des civils des bâtiments bombardés par les forces alliées russes combattant au nom du président syrien. Bachar al-Assad.

Selon les Nations Unies, 300 000 civils sont morts au cours des dix premières années du conflit entre les forces alliées d’Assad et l’opposition syrienne.

Saleh s’est entretenu avec les législateurs de l’état politique actuel du conflit en Syrie et de la poursuite des efforts humanitaires en faveur des victimes du tremblement de terre du début de l’année en Turquie et en Syrie, ont déclaré les Casques blancs sur X, l’ancien site Twitter.

Le dernier voyage connu d’un législateur américain en Syrie remonte à 2017, lorsque le sénateur. John McCain, R-Arizona, a rendu visite aux forces américaines stationnées dans la région kurde du nord-est de la Syrie. McCain s’était déjà rendu en Syrie et avait rencontré des combattants de l’opposition armée.

Toujours en 2017, le représentant Tulsi Gabbard, démocrate d’Hawaï, s’est rendu à Damas, la capitale, et a rencontré Assad, une décision qui a été largement critiquée à l’époque.

Depuis le début du soulèvement qui s’est transformé en guerre civile en Syrie en 2011, le gouvernement américain a soutenu l’opposition et a imposé des sanctions au gouvernement d’Assad et à ses associés en raison de préoccupations liées aux droits de l’homme. Washington a conditionné le rétablissement des relations avec Damas aux progrès vers une solution politique à ce conflit qui dure depuis 12 ans.

Le contrôle du nord-ouest de la Syrie est largement partagé entre les groupes d’opposition soutenus par la Turquie et Hayat Tahrir al-Sham, un groupe fondé à l’origine comme une émanation d’Al-Qaïda et désigné comme organisation terroriste par les États-Unis. Ces dernières années, les dirigeants du groupe ont tenté de se distancier publiquement de leurs origines à Al-Qaïda.

Les groupes d’opposition soutenus par la Turquie se heurtent régulièrement aux forces kurdes basées dans le nord-est de la Syrie, alliées des États-Unis dans la lutte contre l’État islamique.

___

Knickmeyer a rapporté de Washington. L’écrivain d’Associated Press Omar Albam à Idlib, en Syrie, a contribué à ce rapport.