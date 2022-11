Des membres du Congrès américain demandent au Canada de sauver le programme des voyageurs de confiance NEXUS

Un groupe bipartite de membres du Congrès américain tente de dépasser ce qu’il considère comme la réticence d’Ottawa à résoudre un différend en cours concernant le programme de voyageurs de confiance NEXUS qui facilite la circulation des personnes à travers la frontière canado-américaine.

Le représentant de New York Brian Higgins, le représentant du Michigan Bill Huizenga et les représentants de Washington Rick Larsen et Suzan DelBene ont envoyé une lettre à leurs homologues canadiens du Groupe interparlementaire Canada-États-Unis vendredi, demandant leur « aide pour naviguer dans une question d’intérêt mutuel ». préoccupation : l’arriéré NEXUS et la fermeture continue des centres de services canadiens. »

Les centres NEXUS au sud de la frontière ont rouvert en avril après une pause liée à la pandémie.

Le Canada, cependant, a jusqu’à présent refusé de rouvrir ses centres d’inscription en raison de préoccupations concernant l’extension des protections juridiques aux agents des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis opérant sur le sol canadien – des protections dont ces mêmes agents bénéficient déjà sur les sites de précontrôle des aéroports canadiens. .

Le gouvernement fédéral n’a pas dit quand – si jamais – ces bureaux canadiens seront à nouveau opérationnels.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré à la fin du mois dernier qu’il était « impatient de le mettre en marche ».

L’ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kristen Hillman, a déclaré que les États-Unis tenaient le programme NEXUS “en otage” en appelant à l’immunité juridique pour les agents travaillant dans un bureau basé au Canada.

L’ambassadeur des États-Unis au Canada, David Cohen, a quant à lui déclaré que “c’est le problème du Canada à résoudre” et que les États-Unis sont déterminés à ne pas rétablir le programme sans protection juridique pour ses officiers.

Entre-temps, les voyageurs transfrontaliers doivent attendre un laissez-passer qui peut faciliter considérablement le processus parfois labyrinthique de franchissement de la frontière canado-américaine.

Les représentants américains sont également exaspérés.

“Avec appréciation des implications, des sensibilités et de la nature complexe de ces négociations, et de la souveraineté des deux pays, nous espérons sincèrement que nos deux nations, qui partagent une histoire de collaboration politique pour un bénéfice mutuel, seront en mesure de résoudre rapidement les questions en suspens pour rouvrir centres d’inscription NEXUS au Canada », ont déclaré les représentants vendredi dans leur lettre au sénateur conservateur Michael MacDonald et au député libéral John McKay, les coprésidents du groupe interparlementaire.

Le programme NEXUS est à un point de rupture après des années de perturbations induites par la pandémie.

Il y a un arriéré de plus de 300 000 demandes et un délai de traitement moyen de 16 mois.

C’est aussi un problème qui touche le Canada de manière disproportionnée : 80 % des membres NEXUS sont d’ici.

Higgins, un démocrate qui représente Buffalo et l’ouest de New York au Congrès, a déclaré à CBC News qu’il était plus que frustré par l’absence de résolution à l’impasse.

“Pour une bonne raison, nous sommes au bout du rouleau. C’est un problème omniprésent et croissant. C’est un problème qui aurait dû être traité il y a longtemps”, a-t-il déclaré.

“Il semble que personne ne soit en charge, personne n’assume la responsabilité de cela et c’est pourquoi il est important d’avoir la pression du Congrès et que les députés disent” Hé, résolvons cela “.”

“Cela fonctionne si bien quand cela fonctionne si bien. Je ne pense pas que cela risque de s’effondrer, mais le problème est qu’il faut faire quelque chose. C’est un problème binational qui fait mal à la fois aux États-Unis et au Canada.”

Le représentant Brian Higgins, DN.Y., prend la parole à Capitol Hill à Washington, DC Higgins demande au Canada de résoudre une impasse concernant NEXUS, le programme des voyageurs de confiance. (Andrew Harnik/Pool via AP Photo)

Higgins a déclaré que la reprise de NEXUS est un moyen de normaliser le flux de marchandises et de personnes entre les deux pays à un moment où le trafic est encore bien en deçà des niveaux d’avant la pandémie. En fait, ce n’est qu’environ 40% de ce qu’il était avant que le COVID-19 ne frappe, a-t-il déclaré.

“La plus grande incitation à voyager est la facilité de déplacement. Les longs temps d’attente aux points d’entrée terrestres vont simplement décourager les gens de faire ce voyage transfrontalier”, a déclaré Higgins.

La position du Canada “déroutante”

Maryscott Greenwood, lobbyiste basée à Washington et présidente du Canadian American Business Council, a déclaré que la question de NEXUS est « un irritant majeur. Les démocrates et les républicains s’en inquiètent ».

“NEXUS ne tient en fait qu’à un fil. Le Canada devrait s’inquiéter de l’avenir de ce programme s’il ne propose pas une voie à suivre”, a déclaré Greenwood à CBC News.

Elle a dit qu’il est “déroutant” que le Canada ait été si réticent à étendre les protections légales aux agents du CBP américain dans les centres d’inscription NEXUS – des privilèges dont ces fonctionnaires bénéficient déjà dans les sites de précontrôle.

(Le précontrôle permet aux passagers à destination des États-Unis de passer les douanes américaines au Canada avant d’arriver à un aéroport ou à une gare des États-Unis.)

“Pourquoi ils ont tracé cette ligne dans le sable est déroutant. Je pense que cela a quelque chose à voir avec la politique intérieure”, a déclaré Greenwood.

CBC News a demandé à l’ASFC un commentaire sur cette histoire, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Greenwood, qui a lancé une campagne “Sauvons NEXUS” pour tenter de sortir de l’impasse, a une solution potentielle : « découpler » le processus d’entretien actuel.

Dans l’état actuel des choses, un agent du US CBP et un agent de l’ASFC doivent être ensemble dans la même pièce en même temps pour une entrevue en personne avec un éventuel titulaire de carte NEXUS.

Un terminal d’arrivée Nexus à l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa le 13 janvier 2022. (Pascal Quillé/ASFC)

Selon le plan proposé par Greenwood, un demandeur pourrait s’entretenir au Canada avec un agent de l’ASFC, puis terminer le processus lors de son prochain voyage aux États-Unis lors d’une entrevue distincte avec le US CBP.

C’est le processus de Global Entry, un autre programme de voyageurs de confiance géré par les États-Unis pour les ressortissants non canadiens.

“Les Canadiens opéreraient au Canada, les Américains opéreraient aux États-Unis et le programme se poursuivrait. Je pense que c’est la solution et ils devraient décider de le faire tout de suite et commencer à réduire cet arriéré pour relancer NEXUS”, a déclaré Greenwood. a dit.