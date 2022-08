Des membres du clergé et des sacs d’argent déclenchent une nouvelle bagarre sectaire au Liban

BEYROUTH (AP) – Un archevêque libanais qui a transporté plus de 460 000 dollars d’Israël au Liban est au centre de la dernière confrontation sectaire au Liban en crise, et l’affaire pourrait même déborder sur la politique présidentielle.

La situation a exacerbé la discorde entre deux camps politiques puissants : le groupe musulman chiite libanais Hezbollah et l’Église maronite.

L’ecclésiastique a été brièvement détenu le mois dernier par des agents frontaliers libanais qui ont confisqué 20 valises remplies d’argent et de médicaments, arguant qu’il avait violé les lois strictes du Liban contre la normalisation avec Israël.

Les opposants au Hezbollah affirment que le groupe soutenu par l’Iran a de l’emprise sur les institutions libanaises et les agences de sécurité, et les a utilisées pour cibler l’Église maronite. L’archevêque, Moussa el-Hajj, est un membre éminent de l’Église maronite, dont le patriarche est devenu de plus en plus critique à l’égard du Hezbollah soutenu par l’Iran et de son influence croissante au Liban.

Une grande partie de la communauté chrétienne a vu la détention de l’archevêque comme une attaque contre l’église.

Dans un sermon à la fin du mois dernier, le patriarche maronite Beshara al-Rai a dénoncé les poursuites judiciaires contre el-Hajj comme une fabrication, arguant que l’argent était destiné à la charité. Il a exigé que les accusations soient abandonnées et que le juge militaire qui préside l’affaire démissionne.

Al-Rai a été accueilli par une standing ovation et des manifestants se sont rassemblés la semaine suivante dans sa résidence d’été pour se rassembler en faveur de l’église.

Derrière le différend se trouvent des décennies de relations hostiles entre Israël et le Liban. Les deux pays sont officiellement en guerre depuis la fondation d’Israël en 1948, et le Liban a des lois anti-normalisation strictes. La frontière reste fermée, bien que plusieurs hauts responsables chrétiens libanais aient la permission de traverser à l’occasion pour rendre visite à leurs ouailles en Israël, dans les territoires palestiniens et en Jordanie.

Le 20 juillet, des agents frontaliers libanais ont retenu le Hajj pendant huit heures après son retour d’Israël avec 20 valises de médicaments et de l’argent. El-Hajj a déclaré qu’il livrait de l’argent et de l’aide de chrétiens libanais du nord d’Israël à leurs proches dans ce pays à court d’argent. Les agents ont confisqué l’argent, les médicaments, le téléphone portable et le passeport d’el-Hajj.

Les responsables du Hezbollah ont vu l’acte d’el-Hajj comme une normalisation avec Israël et l’ont accusé de livrer de l’argent des Libanais affiliés à une milice qui a autrefois combattu aux côtés d’Israël.

Des milliers de Libanais se sont installés en Israël après la fin d’une occupation de 18 ans de certaines parties du sud du Liban en 2000. Beaucoup de ceux qui ont fui vers Israël étaient liés à la principale milice pro-israélienne de la région, l’armée du Sud-Liban, qui s’est effondrée après Les troupes israéliennes se sont retirées.

L’affaire pourrait avoir des implications politiques plus larges.

Le pays est sans gouvernement pleinement fonctionnel depuis des mois et devrait organiser des élections présidentielles avant la fin octobre.

Dans le cadre du système sectaire de partage du pouvoir au Liban, son président doit toujours être un maronite. Le président sortant Michel Aoun est un allié du Hezbollah, mais les critiques de plus en plus virulentes du patriarche maronite à l’égard du Hezbollah suggèrent qu’il n’y a aucune garantie que le prochain président poursuivra son alliance avec la milice.

Le parlement libanais avait autrefois une majorité claire pour le Hezbollah et ses alliés, mais depuis les élections de mai, il est désormais au coude à coude avec certains de ses adversaires les plus farouches, notamment le parti des Forces libanaises chrétiennes.

La plupart des membres chrétiens du parlement et des législateurs d’autres sectes qui s’opposent au Hezbollah se sont ralliés pour soutenir l’archevêque et l’église maronite.

“Nous sommes d’accord avec tout ce qu’ils ont dit, qu’il s’agisse de leurs appels à la révocation du juge ou de la sélectivité dans la manière dont l’archevêque a été traité”, a déclaré Elias Hankash, un législateur chrétien du parti Kataeb. “Ils (les responsables du Hezbollah) ne devraient pas simplement passer leur colère sur un responsable religieux pour envoyer leur message au patriarche.”

Imad Salamey, professeur de sciences politiques à l’Université libanaise américaine de Beyrouth, a déclaré que l’enjeu était important pour le Hezbollah.

“Nous arrivons à une élection présidentielle et après cela, nous devons former un nouveau gouvernement et définir une politique gouvernementale pour négocier avec le FMI (Fonds monétaire international”, a-t-il déclaré. “Je pense que le Hezbollah veut envoyer toutes sortes de messages. pour le moment, et est déterminé à montrer qu’il continue d’être l’acteur majeur entre tous.

La direction du Hezbollah n’a fait aucun commentaire. Son chef Hassan Nasrallah a nié dans une récente interview l’influence du groupe dans les agences de sécurité et le système judiciaire. « Au Liban, il y a des lois et les agences de sécurité prennent des mesures envers tout collaborateur ou collaborateur potentiel », a-t-il déclaré.

Le chef du bloc du Hezbollah au parlement, Mohammad Raad, a été plus explicite, affirmant que la livraison d’argent et de médicaments par l’archevêque était une normalisation, qu’il a qualifiée de “trahison nationale et de crime”.

Une personne proche du cas d’el-Hajj a déclaré à l’Associated Press que les autorités avaient proposé à al-Rai de rendre le passeport et le téléphone confisqués de l’archevêque, mais de garder les sacs d’argent et de médicaments. Al-Rai aurait refusé et l’archevêque n’assistera à aucune audience

Pendant ce temps, la pauvreté s’aggrave pour des millions de Libanais, soit environ les trois quarts de sa population. Les coupures de courant généralisées, les lignes de pain et l’inflation affligent les ménages à travers la mosaïque de 18 sectes religieuses du pays après des décennies de mauvaise gestion économique néfaste et de corruption de la part des partis au pouvoir au Liban.

Les gens exigent des comptes et des réformes, de sorte que les tensions politiques qui divisent pourraient être un bon écran de fumée, a déclaré Mohanad Hage Ali, chercheur au Carnegie Middle East Center.

“La classe politique recourt à l’ancienne méthode de polarisation sectaire”, a déclaré Hage Ali. “Cela a été efficace et je pense que cela continuera d’être efficace.”

Kareem Chehayeb, Associated Press