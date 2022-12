Des membres de QAnon au Japon condamnés pour avoir pénétré par effraction dans des centres de vaccination Covid

Note de l’éditeur:



Tokyo

CNN

—



Plusieurs membres d’un groupe QAnon au Japon ont été condamnés jeudi par un tribunal de Tokyo pour avoir pénétré par effraction dans plusieurs centres de vaccination Covid, selon l’affilié de CNN TV Asahi.

Les cinq accusés étaient membres de YamatoQ, une émanation de la plus grande théorie du complot QAnon qui a vu le jour aux États-Unis en 2017. Au cours des années qui ont suivi, un certain nombre de groupes marginaux QAnon ont émergé au Japon, certains influenceurs locaux recueillant des dizaines de milliers de personnes. suiveurs.

Kuraoka Hiroyuki, l’ancien chef de YamatoQ âgé de 44 ans, faisait partie des personnes reconnues coupables d’avoir pénétré par effraction dans des centres de vaccination à Tokyo en mars et avril de cette année. Jeudi, le tribunal a décidé que puisqu’il avait manifesté des remords en soumettant des documents pour quitter officiellement le groupe, sa peine – un an et demi d’emprisonnement – ​​serait suspendue pour trois ans, selon TV Asahi.

Les autres accusés ont également été condamnés à des peines avec sursis.

Les membres “ont osé commettre le crime dans le but de forcer leurs propres croyances”, a déclaré le tribunal dans sa décision, selon TV Asahi. “Ils ne peuvent pas échapper à une condamnation sévère.”

YamatoQ, une association générale constituée en société, a organisé cette année des manifestations mensuelles contre les vaccins et les masques faciaux à travers le Japon. Le manifeste et le site Web du groupe reflètent la théorie du complot sans fondement dont il est issu, affirmant qu’il visait à protéger les gens des satanistes et des Illuminati – et qu’il respectait l’ancien président américain Donald Trump.

QAnon a commencé aux États-Unis en octobre 2017 lorsqu’une ou plusieurs personnes utilisant le nom “Q” (qui est un niveau d’habilitation de sécurité américain) ont publié un fil de discussion sur 4chan, un forum de messagerie américain anonyme considéré comme le berceau du mouvement alt-right. .

L’affiche a diffusé plusieurs théories du complot, dont certaines affirmant que Trump faisait face à une cabale ténébreuse d’élites trafiquant des enfants, et d’autres sur l’enquête Mueller sur l’ingérence russe dans les élections américaines de 2016.

La théorie s’est rapidement déplacée des coins les plus sombres d’Internet pour attirer des gens du monde entier.

Le réseau japonais est devenu l’un des plus sophistiqués et actifs de QAnon en dehors des États-Unis avec ses propres idéologies et influenceurs, selon la société de recherche d’analyse des réseaux sociaux Graphika. Il n’y a pas d’estimations solides du nombre d’adeptes de QAnon dans le monde ou au Japon, mais plusieurs groupes dissidents ont vu le jour dans le pays, notamment J-Anon et QArmyJapanFlynn.

QAnon est enraciné dans la conviction que les gouvernements et les institutions établies mentent au public, une idée qui séduit un large public dans le monde entier. Les experts disent que les adhérents de QAnon recherchent un sens dans une société qu’ils estiment brisée, manipulée pour croire que QAnon répond à tous les problèmes du monde.