Un politicien gallois a été suspendu et trois autres font l’objet d’une enquête après avoir été repérés en train de boire dans les locaux du Parlement, enfreignant potentiellement les lignes directrices sur les coronavirus.

L’ancien ministre Alun Davies a été vu en train de boire du vin avec le chef conservateur Paul Davies, le whip en chef Darren Millar et le chef de cabinet du parti Paul Smith dans un salon de thé du Senedd le 8 décembre.

L’alcool a été consommé dans le bâtiment Tŷ Hywel, attaché au complexe du Senedd, et la réunion s’est poursuivie jusqu’aux environs de minuit, selon les rapports du Miroir . Le groupe se réunissait pour discuter de l’offre de M. Davies pour un projet de loi Welsh Hearts afin d’augmenter le nombre de défibrillateurs disponibles dans les zones rurales, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Conformément aux directives du gouvernement, les pubs, restaurants et cafés au Pays de Galles ont été interdits de servir de l’alcool à partir de 18 heures le vendredi 4 décembre dans le but d’arrêter la propagation du coronavirus – bien que les non-licences aient été autorisées à vendre de l’alcool jusqu’à 22 heures.

«J’ai également confirmé à la Commission que les réglementations relatives au nombre de personnes présentes et à la distanciation sociale n’étaient pas non plus enfreintes. J’attends avec impatience les conclusions finales de la Commission sur cette question. »