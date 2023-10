Des membres de l’influente famille Tisch de New York ont ​​projeté lundi les visages des otages israéliens pris par le Hamas sur le côté de la bibliothèque de l’Université de New York, en signe de soutien aux étudiants juifs de l’université, après que des affiches portant des photographies similaires aient été arrachées sur le campus de cette institution d’élite.

“Il y a eu beaucoup de menaces là-bas contre les étudiants juifs et ils se sentent probablement très isolés et seuls, j’imagine”, a déclaré jeudi au Post un membre de la famille Tisch qui était “vraiment perturbé par les actes d’antisémitisme sur le campus”.

“C’était en partie pour soutenir les affiches – pour ramener les otages chez eux – et en partie pour leur donner le sentiment qu’ils n’étaient pas complètement seuls.”

Le membre de la famille a demandé à rester anonyme pour éviter d’aggraver la division apparue au milieu du conflit entre Israël et le Hamas.

Lui et d’autres partisans ont placé le projecteur à l’intérieur du bâtiment de la NYU Tisch School of the Arts – nommé d’après la famille en 1982 en reconnaissance d’un don de Laurence A. et Preston Robert Tisch – afin que le diaporama massif soit projeté de l’autre côté de la rue et sur le Façade ouest de la 4e rue de la bibliothèque de l’université.

L’institution n’était pas au courant de la manifestation, a-t-il ajouté. NYU n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Une foule d’environ 70 organisateurs s’est rassemblée au coin du Washington Square Park en contrebas pour chanter en hébreu et brandir des drapeaux israéliens.

La gigantesque vidéo présente les noms et les photos des plus jeunes victimes – dont un bébé de 9 mois et son frère de 4 ans – qui font partie des 100 Israéliens kidnappés par le Hamas lors de son attaque surprise contre Israël le 7 octobre. .

Le diaporama imitait les affiches qui ont été collées puis déchirées dans les villes du pays, y compris sur le campus de NYU.

