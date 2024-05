Des membres de la famille infectés par des vers cérébraux après avoir mangé de la viande d’ours insuffisamment cuite

Robert F. Kennedy Jr. dit qu’il souffrait d’un ver parasite du cerveau

Un certain nombre de membres de la famille qui partageaient un repas de viande d’ours que l’un des membres de la famille avait récolté plus tôt ont ensuite été infectés par des vers du cerveau, selon un nouveau rapport des Centers for Disease Control and Prevention.

En juillet 2022, le ministère de la Santé du Minnesota a été signalé qu’un homme de 29 ans avait été hospitalisé à plusieurs reprises sur une période de deux semaines et demie et présentait des symptômes tels que fièvre, douleurs musculaires sévères, gonflement autour des yeux, et d’autres maladies diverses.

Après sa deuxième hospitalisation, l’homme a déclaré aux médecins qu’il avait assisté quelques jours plus tôt à une réunion de famille dans le Dakota du Sud et que l’un des repas qu’ils partageaient comprenait des brochettes à base de viande d’ours noir qui « avait été récoltée par l’un des membres de la famille dans le nord du pays ». Saskatchewan. »

La viande était restée un mois et demi au congélateur avant d’être décongelée pour le repas. Le CDC a rapporté que, parce que la viande était de couleur plus foncée, elle avait été initialement et par inadvertance servie saignante. Les membres de la famille ont commencé à manger les brochettes, mais ont remarqué que la viande n’avait pas un goût passable, elle a donc été recuite et servie à nouveau.

Le CDC a présenté des preuves microscopiques de « larves encapsulées dans une préparation directe de courge musculaire à base de viande d’ours noir » lors de leur libération. Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes



Neuf membres de la famille, en grande partie originaires du Minnesota mais également du Dakota du Sud et de l’Arizona, ont mangé le repas, même si certains d’entre eux n’ont mangé que les légumes, qui avaient été cuits et servis avec la viande d’ours.

Les médecins ont finalement diagnostiqué chez l’homme de 29 ans une trichinellose, un ver rond rare chez l’homme et généralement contracté par la consommation de gibier sauvage. Une fois dans un hôte humain, les larves peuvent ensuite se déplacer à travers le corps jusqu’aux tissus musculaires et aux organes, y compris le cerveau.

Cinq autres membres de la famille ont été diagnostiqués avec ces vers résistants au gel, dont une fillette de 12 ans et deux autres membres de la famille qui n’avaient mangé que des légumes au repas. Au total, trois membres de la famille ont été hospitalisés et traités à l’albendazole, ce que dit la clinique Mayo empêche les vers d’absorber le sucre « de sorte que le ver perd de l’énergie et meure ».

Le CDC a indiqué que le seul moyen sûr de tuer les parasites trichinella est de cuire correctement la viande dans laquelle ils résident, à une température interne d’au moins 165 degrés F, et a réitéré son avertissement selon lequel cela peut contaminer d’autres aliments.

Le CDC a déclaré que les estimations de la prévalence des parasites Trichinella parmi les animaux sauvages varient considérablement, mais on pense que jusqu’à un quart des ours noirs du Canada et de l’Alaska pourraient être infectés.

Les vers cérébraux ont fait l’actualité nationale plus tôt cette année, après que le candidat à la présidentielle Robert F. Kennedy Jr. a révélé qu’un ver parasite qu’il avait contracté il y a des années « a mangé une partie » de son cerveauprovoquant des problèmes cognitifs potentiels.

Les symptômes d’une infection par le ver du cerveau peuvent inclure des nausées, des vomissements, des maux de tête et des convulsions, La Dre Céline Gounder a raconté « CBS Matins. » Cependant, certaines personnes qui contractent les vers peuvent également ne présenter aucun symptôme. Gounder a ajouté que ces parasites sont généralement « isolés par votre système immunitaire et se calcifient ».

