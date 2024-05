Des membres de la famille de trois États contractent une maladie parasitaire après avoir mangé de la viande d’OURS

Par Caitlin Tilley, journaliste santé pour Dailymail.Com









Dans plusieurs États, des personnes ont contracté une maladie parasitaire qui les a rendus gravement malades après avoir mangé de la viande d’ours.

Neuf membres de la famille se sont réunis dans le Dakota du Sud et ont partagé un repas composé de viande d’ours noir et de légumes grillés.

Une semaine plus tard, six d’entre eux en Arizona, au Minnesota et dans le Dakota du Sud ont commencé à ressentir des douleurs musculaires, des vomissements et de la fièvre et étaient soupçonnés d’avoir contracté la trichinellose.

La trichinellose, également appelée trichonisus, est une maladie parasitaire que l’on contracte en mangeant de la viande crue ou insuffisamment cuite infectée par un ver parasite microscopique appelé trichinella.

Bien que la viande d’ours soit un repas bizarre pour la plupart, sur TikTok, un certain nombre de mangeurs aventureux se sont montrés en train de préparer la viande, bien que beaucoup mettent en garde contre le risque de ne pas la cuire correctement.

Vers juillet 2022, les membres de la famille ont mangé de la viande d’ours, qui était à l’origine servie saignante car la couleur foncée de la viande rendait difficile la détermination du niveau de cuisson.

Après que certains membres du groupe ont commencé à manger la viande et ont remarqué qu’elle n’était pas assez cuite, la viande a été cuite davantage avant d’être servie à nouveau.

La viande d’ours avait été récoltée par un membre de la famille dans le nord de la Saskatchewan, au Canada, en mai 2022.

Une semaine après les retrouvailles, un membre de la famille âgé de 29 ans a commencé à se sentir malade avec de la fièvre, de fortes douleurs musculaires et des yeux gonflés.

Il a demandé des soins médicaux à quatre reprises pour ses symptômes et a été hospitalisé à deux reprises en 17 jours.

La viande d’ours était à l’origine servie saignante car sa couleur foncée rendait difficile pour la famille de déterminer le niveau de cuisson.

Lors de son deuxième séjour à l’hôpital, il a déclaré aux médecins qu’il avait mangé de la viande d’ours et qu’il avait été traité à l’albendazole, un médicament approuvé par la FDA pour les infections parasitaires par les vers.

L’autre cas confirmé était une jeune fille de 12 ans qui présentait les mêmes symptômes.

Quatre autres cas probables ont été retrouvés chez deux femmes, âgées de 29 et 54 ans, et deux hommes, âgés de 57 et 62 ans.

Les femmes n’avaient mangé que les légumes, pourtant cuits et servis avec la viande d’ours.

Tous les patients se sont rétablis. Les tests effectués sur la viande restante ont révélé qu’elle contenait des larves de trichinella.

Le CDC a averti qu’une cuisson adéquate est le seul moyen fiable de tuer les parasites trichinelles.

S’il est légal de consommer et de consommer de la viande d’ours en Amérique, il est illégal de la vendre. Il est également illégal de chasser l’ours dans certains États.

La trichinellose est une infection parasitaire généralement causée par la consommation de viande insuffisamment cuite ou crue, généralement du porc.

Les cas bénins peuvent s’améliorer d’eux-mêmes, mais les cas graves peuvent entraîner la mort sans traitement.

L’infection peut être traitée avec des médicaments antiparasitaires.