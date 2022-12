Des membres de la famille célèbrent le réveillon de Noël avec Pelé à l’hôpital

Des membres de la famille ont rendu visite au légendaire Pelé samedi à l’hôpital de Sao Paulo où il souffre d’une aggravation du cancer ainsi que de problèmes rénaux et cardiaques, selon une publication sur les réseaux sociaux de sa fille.

Edinho, le fils de Pelé – qui a récemment été nommé entraîneur du club de football de Serie B Londrina, basé à Parana dans le nord – est arrivé la veille de Noël au centre médical, où il a rejoint ses sœurs Flavia et Kely Nascimento.

Il a posté une photo Instagram de lui tenant la main de la star du football, sous-titrée : “Père… ma force est à toi.”

L’ex-gardien est arrivé un jour après avoir expliqué son absence aux côtés de son père aux médias locaux.

« J’aimerais être présent, mais je suis attaché à ma mission ici. Je ne suis pas médecin, je ne pouvais pas vraiment aider beaucoup”, a-t-il déclaré dans une interview publiée vendredi par le quotidien Estadao.

Le même jour, Kely a partagé une photo d’elle en train d’étreindre son père de 82 ans à l’hôpital avec la légende “une nuit de plus ensemble”.

Mercredi, l’hôpital Albert Einstein, où séjourne le triple vainqueur de la Coupe du monde, a annoncé que son cancer du côlon montrait une “progression” et qu’il avait besoin de “soins plus étendus pour traiter l’insuffisance rénale et cardiaque”.

Plus tôt dans la journée, ses filles avaient annoncé qu’il ne serait pas à la maison pour Noël.

L’ambiance était calme à l’extérieur de l’hôpital samedi, selon l’AFP.

Pelé est considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps et a reçu plusieurs messages de soutien depuis son hospitalisation, notamment de la star française Kylian Mbappe, qui a appelé ses partisans à “prier pour le roi”.

Pelé a été hospitalisé à Sao Paulo le 29 novembre pour ce que son équipe médicale a appelé une réévaluation de ses traitements de chimiothérapie, qu’il reçoit depuis qu’il a subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur du côlon en septembre 2021.

