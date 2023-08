Des membres de la distribution de Shocking Times ont été licenciés – Hollywood Life

Voir la galerie





Sous le pont et ses quatre spin-offs sont diffusés sur Bravo.

Des membres du casting ont été licenciés des émissions pour diverses raisons.

Luc Jones a été renvoyé de Sous le pont Med pour comportement inapproprié.

Chaque saison de Sous le pont et ses retombées sont une aventure folle, surtout lorsque les membres de l’équipage perdent leur emploi. Les fans ont été témoins de tirs inoubliables au fil des années. Sous le pont, Sous le pont Med, Yacht à voile sous le pont, Sous le pontet Aventure sous le pont. Ce fut un moment emblématique où Hannah Ferrier a perdu son emploi le Sous le pont Med pour avoir furtivement du Valium. Et nous n’oublierons jamais quand Luc Jones a été renvoyé de Sous le pont pour comportement inapproprié.

On ne s’ennuie jamais avec le Sous le pont équipage. HollywoodVie a rassemblé tous les plus gros licenciements qui aient jamais eu lieu sur le Sous le pont franchise ci-dessous.

Adam Lukasiewicz

Adam Lukasiewicz est le dernier Sous le pont star à virer. Il a perdu son emploi de matelot de pont lors de l’épisode du 28 août de Sous le pont à cause de son inexpérience. Il a accidentellement largué l’ancre alors que le navire avançait encore à pleine vitesse. Capitaine Jason Chambres a viré Adam et lui a dit : « Je ne pense pas que vous ayez l’expérience des super yachts et cette ancre jetée en cours est en quelque sorte là où je trace la ligne. Nous allons vous laisser partir et nous allons faire appel à un matelot principal. J’ai juste besoin de quelqu’un avec beaucoup plus d’expérience. Adam s’est excusé pour son erreur et a partagé un au revoir émouvant avec les autres membres de l’équipage.

Laura Bileskalne

Laura Bileskalne a été renvoyé de Sous le pont à cause de la façon dont elle a réagi à l’incident avec Luke. Dans l’épisode du 7 août, elle a défendu Luke après qu’il ait failli l’agresser sexuellement. Margot Sisson. Laura était également entrée dans Adam Kodraet a essayé de le masser sans son consentement. Tout cela a conduit le capitaine Jason à renvoyer Laura de son poste de 2e hôtesse de l’air.

Luc Jones

Le tir de Luke Jones depuis Sous le pont a fait la une des journaux en août 2023. Il a été exclu de l’émission après être monté nu dans le lit de l’hôtesse de l’air Margot Sisson sans son consentement, ce qui a obligé la production à intervenir. Le capitaine Jason a déclaré à Luke que «les limites avaient été franchies» et il l’a renvoyé du Northern Sun avec effet immédiat.

Alissa Humber

Alissa Humber a été renvoyé de Sous le pont saison 10 en février 2023 pour « insubordination ». Capitaine Sandy laissez Alissa partir comme deuxième ragoût après plusieurs incidents dramatiques. Alissa a quitté le bateau en disant qu’elle pensait que son tir était « tellement drôle ».

Camille Agneau

Camille Agneau a également été renvoyé de Sous le pont saison 10 pour avoir causé trop de problèmes. La plupart des membres de l’équipage se sont plaints que Camille ne faisait pas bien son travail, alors le capitaine Sandy l’a renvoyée. Camille s’est heurtée à certains membres de l’équipage et a pleuré en disant au revoir au matelot de pont. Ben Willoughby avant qu’elle parte.

Kyle Dickard

Kyle Dickard a été renvoyé de Aventure sous le pont saison 1 pour se battre avec Nathan Morley. Kyle, le matelot du navire, a été prévenu de son comportement mais il n’a pas pu s’en empêcher. Il a été autorisé à démissionner et l’incident n’a donc pas été inscrit à son dossier.

Lexi Wilson

Lexi Wilson j’ai eu la botte de la saison 6 de Sous le pont Med. Elle s’est battue trop souvent avec les membres de son équipage, alors le capitaine Sandy a estimé que son temps en tant qu’hôtesse de l’air était écoulé.

Raygan Tyler

Raygan Tyler était le maître d’équipage de la saison 7 de Sous le pont Med. Elle a été renvoyée par le capitaine Sandy pour son manque d’expérience. Raygan n’a duré que cinq épisodes de la série.

Ryan McKeown

Ryan McKeown n’a pas fait un excellent travail en tant que chef dans la saison 1 de Sous le pont. Il était impoli envers les autres membres de l’équipage et ne voulait pas changer la nourriture qu’il préparait. Il a montré ses fesses aux caméras et au capitaine Jason après son tir.

Tom Pearson

Tom Pearson était le matelot de la saison 3 de Yacht à voile sous le pont. Il a mis tout le monde en danger en négligeant son travail lorsque l’ancre du navire a cédé. Ses bavardages fréquents et ses siestes n’ont pas aidé son cas non plus, et il a été renvoyé par Capitaine Glenn Shephard.

Hannah Ferrier

Hannah Ferrier était le ragoût en chef au cours des cinq premières saisons de Sous le pont Med. Elle a été virée après Malia Blanc l’a dénoncée pour avoir introduit du Valium et un stylo vape sur le navire. Hannah a affirmé que le Valium était destiné à son anxiété, mais le capitaine Sandy l’a quand même renvoyée.

Peter Hunziker

Matelot Peter Hunziker a été viré de Sous le pont Med après que la saison 5 ait commencé à être diffusée pour des publications racistes sur les réseaux sociaux. « Peter Hunziker de Sous le pont Méditerranée a été licencié pour son message raciste », a déclaré Bravo dans un communiqué à l’été 2020. « Bravo et 51 Minds éditent la série pour minimiser son apparition pour les épisodes suivants. » Peter s’est excusé pour ses messages racistes cinq semaines après son licenciement.

Mila Kolomeitseva

Chef Mila Kolomeitseva n’a pas pu garder son emploi dans la saison 4 de Sous le pont Med. Elle a fait trop d’erreurs dans la cuisine et le capitaine Sandy l’a virée. Mila a pleuré devant les caméras à propos de son départ.

Léon Walker

Léon Walker Etait le premier Sous le pont star qui sera un jour virée. Le chef a accidentellement allumé un incendie lors de la saison 3 et l’a imputé Kate Chastain. Cependant, Capitaine Lee J’ai découvert la vérité et j’ai laissé Léon partir.