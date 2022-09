Des membres de la controversée Pussy Riot condamnés à une amende en Suisse

Les militants russes ont été arrêtés la semaine dernière pour ce qu’ils ont appelé une action “anti-guerre”

Des membres du groupe d’activistes Pussy Riot ont été condamnés à une amende pour avoir tenté de peindre à la bombe des graffitis sur un mur de la ville suisse de Koeniz. Les trois femmes ont décrit ce qu’elles ont fait comme “anti-guerre” action et ont été brièvement détenus.

Maria Alyokhina, Lucy Stein et Taso Pletner – ont été condamnées à une amende de 400 francs suisses (407,89 $), a confirmé Pletner sur Twitter en publiant une photo du groupe devant un poste de police local.

Lundi dernier, le groupe a tenté de pulvériser le mot ‘guerre’ et la distance entre la Suisse et l’Ukraine sur le mur pour apparemment rappeler aux gens que “La guerre n’est pas loin.” Les autorités locales l’ont retiré le même jour et un responsable local, Christian Burren, a déclaré au journal Der Bund que “graffitis à contenu sexiste, diffamatoire ou politique” doit être retiré le plus rapidement possible.

Le slogan est cependant réapparu le lendemain, ont indiqué les médias suisses, ajoutant qu’il y avait “aucune preuve” pour suggérer que le groupe russe controversé en était à nouveau responsable. Burren a déclaré que ce n’était apparemment pas un “à motivation politique” action mais un “provocation” par des inconnus, ajoutant que les autorités locales étaient “Je ne vais pas jouer au chat et à la souris” et laisserait les graffitis rester “pour le moment.”

LIRE LA SUITE: Des membres des Pussy Riot détenus en Suisse

Les Pussy Riot ont quitté la Suisse mercredi et ont déclaré vouloir “diffuser notre message à d’autres pays”, ajoutant qu’ils étaient disposés à “faire face à de nouvelles arrestations” si besoin.

Plus tôt, l’ambassade de Russie en Suisse a protesté contre certaines salles suisses fournissant au groupe des lieux pour leur “les performances.” De telles actions comprennent généralement “des actions obscènes qui sont au-delà de toute décence” et n’ont rien à voir avec l’art, a déclaré l’ambassade.