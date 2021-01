Pas moins de 20 transgenres du Rajasthan ont fait don de lakhs de roupies pour la construction du temple Ram à Ayodhya, qualifiant cela de moment émouvant de leur vie, car ils affirmaient qu’il y a des siècles, le Seigneur Rama avait béni que Kalyug inaugure de bons moments pour eux.

Les transgenres ont exprimé leur bonheur de faire partie de l’histoire du Ram Temple, ajoutant qu’ils ajouteraient plus à leurs bonnes actions.

Rekha buaji, une transgenre de la région de Mewar a fait un don de Rs 5 111,11 pour la construction du sanctuaire sacré.

S’adressant à IANS, elle a déclaré: C’est un moment historique et par conséquent, les gens de toutes les sections de la société devraient se connecter les uns aux autres pour contribuer à la construction du Temple. Je prie Dieu pour que Bharat tout entier soit uni pour la construction. Je souhaite que Lord Rama donne ses bénédictions pour une Inde prospère.

De même, Kiranbai, un autre transgenre de Beowar, a fait un don de Rs 3,21,000 avec le rêve qu’un grand temple Ram montera à Ayodhya et ramènera bientôt Ram Rajya.

Mamta de Charbhuja au Rajsamand est un autre trangender en ligne qui fait don de Rs 1,51,000 pour la construction de Mandir. Elle a également lancé un appel aux résidents locaux pour qu’ils viennent en grand nombre pour la cause et contribuent à la construction du temple historique de Ram.

S’adressant à IANS, elle a déclaré: Je suis très fière de faire quelque chose qui a été guidé par mon cœur. J’ai rassemblé tous mes fonds après avoir dansé et chanté lors des cérémonies de mariage. Lorsque les gens autour ont commencé à parler du temple Ram, j’ai décidé de faire un don de plus de Rs 1 lakh pour la grande cause.

Partageant un texte du Ramayana, Mamta a dit: J’espère que vous savez que le Seigneur Rama nous a bénis après notre retour d’exil sur les rives de Saryu et a dit: Ô grands transgenres d’Ayodhya, je suis très touché par votre dévotion. Que votre race l’emporte dans le Bharat libre.

Une autre transgenre, Riya Kumari de Kumher a fait don de Rs 1,01,000 pour la construction du temple Ram. Elle a dit: Notre cœur est toujours tourné vers le Seigneur Rama et c’est pourquoi nous avons fait don de nos fonds pour une si noble cause.

Bien que cette fois-ci, c’était notre don secret, mais les gens ont appris le montant après que les reçus ont été rendus publics.

Aarti, un transgenre de Sanwariyaji a fait un don de Rs 51 000 au nom de Kinnar Samaj Akhada Sanwariyaji.

Les transgenres ont déclaré qu’ils attendaient avec impatience le verdict d’Ayodhya du tribunal et attendent maintenant avec impatience de visiter le temple Ram après sa construction.