Des membres de la communauté de Rosedale organisent un service commémoratif pour une petite fille retrouvée morte dans une benne à ordures à Toronto

L’église presbytérienne de Rosedale a organisé samedi un service commémoratif pour une fille dont le corps a été retrouvé dans une benne à ordures de la région il y a un an.

La police n’a pas été en mesure d’identifier la jeune fille, qui aurait entre quatre et sept ans.

Daniel Cho, le ministre de l’église, a déclaré que le service a donné aux membres de la communauté l’occasion « de se réunir et de pleurer ensemble ».

« Nous avons pu parler avec certains des voisins de cette zone et, vous savez, nous avons appris que beaucoup d’entre eux pleuraient à leur manière, dans leur propre espace privé », a déclaré Cho.

Il a dit que c’était la première fois depuis l’année dernière que la communauté se réunissait « en tant que collectif pour se soutenir mutuellement, pour affirmer la vie de cette fille ».

« Sa mort a été [in] des circonstances horribles et nous voulons donc lui apporter un peu de dignité et d’honneur et c’est vraiment le but de tout cela. Nous voulons juste nous réunir. »

Des croquis composites d’une fille dont le corps a été retrouvé dans une benne à ordures de Toronto il y a un an ont été préparés par un artiste médico-légal de la Police provinciale de l’Ontario qui fournit le service au bureau du coroner, selon la police. (Police provinciale de l’Ontario)

La police de Toronto a déclaré que la jeune fille était probablement d’ascendance africaine ou mixte. Elle mesurait trois pieds six pouces et était mince. Ses cheveux noirs bouclés étaient sectionnés en quatre courtes queues de cheval, dont deux étaient tressées et attachées avec des élastiques noirs et bleus. Elle avait toutes ses dents.

Les enquêteurs pensent que sa dépouille a été laissée dans la région entre le 28 avril et le 2 mai de l’année dernière. La jeune fille, cependant, est peut-être décédée dès l’été ou l’automne 2021, voire plus tôt, selon la police.

Les enquêteurs ne croient pas que la jeune fille ait jamais été portée disparue à la police au Canada.

Michelle Miller-Guillot, membre de la congrégation de l’église presbytérienne de Rosedale, a déclaré « qu’il est important pour nous, en tant que communauté, de nous rassembler et de pleurer ».

« Chaque enfant mérite un nom, chaque enfant mérite de quitter cette terre avec dignité, avec un certain honneur », a-t-elle déclaré à CBC Toronto.

« J’espère également que quelqu’un qui sait quelque chose verra qu’il y a une communauté en deuil pour cet enfant qu’il pourrait connaître et qu’il ressentira du soutien et de l’amour. »

La police continue d’enquêter sur la mort de la jeune fille. Ils demandent à toute personne ayant des informations de contacter le 416-808-5300, ou de laisser un tuyau anonyme à Échec au crime en composant le 416-222-TIPS (8477).