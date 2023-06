Des membres de gangs ont enfermé des femmes dans des cellules lors d’une émeute dans une prison du Honduras, selon un officier

Des membres de gangs dans une prison pour femmes au Honduras ont massacré 46 autres détenues en les aspergeant de coups de feu, en les piratant avec des machettes, puis en enfermant les survivantes dans leurs cellules avant de les asperger de liquide inflammable, a déclaré un officier supérieur de la police.

Le carnage de l’émeute de mardi a été la pire atrocité dans une prison pour femmes de mémoire récente ; l’intensité du feu a laissé les murs des cellules noircis et les lits réduits à des amas de métal tordus.

« Un groupe de personnes armées s’est rendu au bloc cellulaire d’un gang rival, a verrouillé les portes, a ouvert le feu sur ceux qui se trouvaient à l’intérieur et apparemment – cela fait toujours l’objet d’une enquête – a utilisé une sorte d’huile pour y mettre le feu », a déclaré Juan López Rochez, le chef des opérations de la police nationale du pays.

Le président Xiomara Castro a déclaré que l’émeute de mardi à la prison de la ville de Tamara, à environ 50 km au nord-ouest de la capitale hondurienne, avait été « planifiée par maras [gangs] avec la connaissance et l’assentiment des autorités de sécurité ».

Alors que les équipes médico-légales identifiaient d’autres restes mercredi, les Honduriens demandaient également aux membres du Barrio 18 ont pu faire entrer en contrebande des armes à feu et des machettes dans la prison et se déplacer librement entre les blocs cellulaires. Dix-huit pistolets, un fusil d’assaut, deux pistolets mitrailleurs et deux grenades ont été retrouvés après l’émeute.

« De toute évidence, il doit y avoir eu des échecs humains », a déclaré López Rochez. « Nous enquêtons sur tous les employés du centre. »

Sandra Rodríguez Vargas, commissaire adjointe du système pénitentiaire du Honduras, a déclaré que les assaillants avaient « retiré » les gardiens de l’établissement – ​​aucun ne semblait avoir été blessé – vers 8 heures du matin mardi.

Vingt-six des victimes ont été brûlées vives et les autres ont été abattues ou poignardées, a déclaré Yuri Mora, porte-parole de l’agence d’enquête de la police nationale du Honduras. Au moins sept détenus étaient soignés dans un hôpital de Tegucigalpa.

Alors que le nombre de morts augmentait, les membres de la famille se sont rassemblés devant une morgue de la capitale Tegucigalpa, dans l’espoir d’avoir des nouvelles de parents incarcérés.

« Nous sommes ici en train de mourir d’angoisse, de douleur… nous n’avons aucune information », a déclaré à AP Salomón García, dont la fille est détenue dans l’établissement.

Les membres de la famille ont déclaré qu’il y avait des signes avant-coureurs clairs avant le bain de sang de mardi, alors que les tensions augmentaient entre Barrio 18 et la rivale Mara Salvatrucha (MS-13). Les deux gangs, qui ont tous deux des racines à Los Angeles, se sont longtemps battus pour contrôler le trafic de drogue et l’extorsion à travers l’Amérique centrale.

Johanna Paola Soriano Euceda, qui attendait devant la morgue de Tegucigalpa des nouvelles de sa mère, Maribel Euceda, et de sa sœur, Karla Soriano. Tous deux étaient jugés pour trafic de drogue mais étaient détenus dans le même quartier que les condamnés.

Soriano Euceda a déclaré qu’ils lui avaient dit dimanche qu' »ils [Barrio 18 members] étaient hors de contrôle, ils se battaient avec eux tout le temps. C’était la dernière fois que nous avons parlé.

La police garde la prison où au moins 46 personnes ont été tuées lors d’une émeute dans la prison de Tegucigalpa, au Honduras, mardi. Photographie : Gustavo Amador/EPA

Une autre femme, qui n’a pas voulu donner son nom par crainte de représailles, a déclaré qu’elle attendait des nouvelles d’une amie, Alejandra Martínez, 26 ans, qui était détenue dans le malheureux CellBlock One pour vol qualifié.

« Elle m’a dit la dernière fois que je l’ai vue dimanche que le [Barrio] 18 personnes les avaient menacés, qu’ils allaient les tuer s’ils ne livraient pas un parent », a-t-elle déclaré.

Les gangs exigent parfois que les victimes « livrent » un ami ou un parent en donnant au gang son nom, son adresse et sa description, afin que les forces de l’ordre puissent ensuite les retrouver et les kidnapper, les voler ou les tuer.

Les responsables ont décrit les meurtres comme un « acte terroriste », mais ont également reconnu que les gangs avaient essentiellement régné sur certaines parties de la prison.

Les gangs exercent un large contrôle à l’intérieur des prisons du pays, où les détenus établissent souvent leurs propres règles et vendent des produits interdits.

« Le problème est d’empêcher les gens de faire passer de la drogue, des grenades et des armes à feu », a déclaré l’expert hondurien des droits de l’homme Joaquín Mejía. « Les événements d’aujourd’hui montrent qu’ils n’ont pas été en mesure de le faire. »

Castro s’est engagée à prendre des « mesures drastiques », et l’émeute pourrait augmenter la pression sur elle pour imiter les politiques extrêmes du président Nayib Bukele au Salvador voisin.

Plus de 67 000 personnes ont été arrêtées – plus de 2 % de la population – depuis que Bukele a lancé sa campagne anti-gang en mars 2022. La répression a été très populaire parmi les Salvadoriens, mais a coûté très cher à la démocratie et aux droits humains.

En décembre, Castro a déclaré un « état d’exception » suspendant partiellement les garanties constitutionnelles qui a été prorogé à deux reprises, mais les analystes doutent que la mesure ait eu un impact significatif sur la criminalité.