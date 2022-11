Des membres de gangs haïtiens accusés d’enlèvement de missionnaires

NEW YORK (AP) – Le ministère américain de la Justice a annoncé lundi des accusations criminelles contre sept chefs de gangs haïtiens pour les enlèvements de nombreux citoyens américains, dont des missionnaires chrétiens et des enfants.

Les missionnaires faisaient partie d’un groupe de 16 citoyens américains, dont la plupart ont été retenus captifs pendant 61 jours avant de s’échapper. Le groupe comprenait cinq enfants, a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué de presse.

Le département d’État a annoncé lundi une récompense d’un million de dollars pour chacun des trois membres du gang qui, selon eux, sont responsables de cet enlèvement : Lanmo Sanjou, alias Joseph Wilson ; et Jermaine Stephenson, alias Gaspiyay, tous deux chefs actuels du gang des 400 Mawozo ; et Vitel’homme Innocent, chef du gang Kraze Barye. Tous trois ont été inculpés de complot en vue de commettre des prises d’otages et des prises d’otages.

Les missionnaires, qui servaient près de Port-au-Prince, ont été enlevés le 16 octobre 2021, a indiqué le ministère de la Justice. Deux des otages ont été libérés fin novembre et trois autres début décembre. Les otages restants ont échappé à la captivité à la mi-décembre, a indiqué le département.

Les Nations Unies estiment que les gangs contrôlent environ 60% de Port-au-Prince, agissant avec violence et incendiant des maisons alors qu’ils se battent pour contrôler plus de territoire à la suite de l’assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse.

Le ministère de la Justice a également annoncé des accusations lundi contre quatre chefs de trois autres gangs haïtiens qui, selon les procureurs, ont kidnappé d’autres citoyens américains dans le pays.

Renel Destina, alias Ti Lapli, chef du gang Gran Ravine, a été inculpé de prise d’otages pour l’enlèvement d’un citoyen américain de 14 jours en février 2021.

“La victime a été menacée quotidiennement sous la menace d’une arme, tandis que sa famille se précipitait pour obtenir des fonds pour sa libération”, a déclaré le ministère de la Justice. La victime a été libérée le 16 février 2021, après le paiement d’une rançon.

Emanuel Solomon, alias Manno, un chef du gang Village de Dieu, a été accusé d’avoir enlevé un citoyen américain en janvier 2021. La victime a été détenue pendant environ 11 jours jusqu’à ce que sa famille et ses amis aux États-Unis envoient une rançon, a indiqué le département. a dit.

John Peter Fleronvil et Jean Renald Dolcin, deux chefs du gang Kokorat san Ras, ont été accusés de l’enlèvement à main armée de trois citoyens américains en juillet. Deux des victimes étaient un couple marié et une troisième a été capturée le lendemain et détenue au même endroit. Ils ont tous été libérés suite au paiement d’une rançon.

The Associated Press