Des membres de gangs colombiens arrêtés pour l’assassinat de Fernando Villavicencio

« Les citoyens ont la garantie que les forces armées assureront la sécurité nécessaire à la réalisation du scrutin. Le vote des Équatoriens sera la meilleure réponse aux mafias et à leurs alliés », a-t-il déclaré.

Les forces armées ont été déployées dans tout le pays et le resteront jusqu’à la fin du processus électoral, a déclaré le ministre de la Défense, Luis Lara, aux journalistes.

La violence en Équateur a augmenté ces dernières années, en particulier dans les villes situées le long des routes du trafic de drogue comme Guayaquil et Esmeraldas, où les citoyens disent vivre dans la peur. Selon les chiffres de la police, il y a eu 3 500 morts violentes en Équateur au cours du premier semestre de l’année, dont près de la moitié dans la plus grande ville, Guayaquil. Plusieurs pays d’Amérique latine souffrent de problèmes similaires.

Lasso, qui a déclaré trois jours de deuil, a déclaré qu’il avait demandé l’aide du Federal Bureau of Investigation des États-Unis pour l’enquête et qu’une délégation arriverait dans le pays dans les prochaines heures. Le FBI a confirmé qu’il aidait.

Le parti de Villavicencio, Movimiento Construye, a rejeté ce qu’il a qualifié d' »utilisation politique » de sa mort et a appelé à une enquête rapide dans une déclaration publiée sur X, le site de médias sociaux anciennement connu sous le nom de Twitter.

Fernando Villavicencio était l’une des voix les plus critiques du pays contre la corruption. Crédit: Reuter

Le parti a condamné une vidéo non vérifiée circulant sur les réseaux sociaux prétendument d’un gang appelé Los Lobos, ou The Wolves, revendiquant la responsabilité du meurtre de Villavicencio, alléguant qu’il avait reçu d’eux des millions de dollars pour sa campagne et menaçant son collègue candidat Jan Topic.

Ni la police ni le bureau du procureur général n’ont répondu aux demandes de commentaires sur l’authenticité ou l’origine de la vidéo, qui présente plus d’une douzaine d’hommes vêtus de noir et masqués brandissant des fusils de grande puissance.

Le parti a déclaré: « Ceux qui s’assoient pour négocier avec des mafieux, ceux qui leur donnent des microphones, ceux qui génèrent des campagnes de peur avec des vidéos trompeuses au nom d’organisations criminelles, et qui prennent le nom de Fernando Villavicencio en vain avec des mensonges, sont responsables de le crime. »