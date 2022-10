Des membres conservateurs “soumis à des abus homophobes dégoûtants” lors d’un événement LGBT

Les participants du parti conservateur ont été accusés d’abus homophobes lors d’un événement LGBT + en marge de la conférence annuelle de cette semaine à Birmingham.

Plusieurs personnes ont été expulsées pour avoir prétendument lancé des insultes homophobes lors d’un événement organisé par des conservateurs LGBT à la discothèque Reflex, a-t-on affirmé.

Un participant a été expulsé par la sécurité après avoir traité un homme gay de “f **” et un autre a été expulsé pour avoir qualifié deux femmes de “sale l *****”, selon ITV News.

L’une des victimes a déclaré au diffuseur: «Nous avons expulsé quelqu’un qui était ivre aveugle et m’a traité de sale l ***** et que je devais surveiller mes arrières. Je ne me sens plus à ma place moralement.

Elena Bunbury, présidente du groupe organisateur, a déclaré: «Les abus que mon équipe chez les conservateurs LGBT a subis ce soir sont dégoûtants. Nous avons organisé un événement gratuit et il est gâché par les quelques personnes qui ressentent le besoin d’être abusifs, pas du tout. Merci à ceux qui ont été respectueux, cela signifie beaucoup.

Un porte-parole conservateur a déclaré: “Nous avons eu des discussions avec des conservateurs LGBT + concernant cet incident, qui s’est produit en dehors de la zone sécurisée de la conférence, et leur avons offert notre soutien.”

Le porte-parole du parti a ajouté: “Si les personnes impliquées sont identifiées comme membres du parti, nous lancerons des enquêtes rapides.”

L’événement de la discothèque était accessible à toute personne disposant d’un laissez-passer de sécurité pour la conférence conservatrice, y compris les membres du parti et les lobbyistes.

Jessica Zbinden-Webster, responsable des femmes pour les conservateurs LGBT, a tweeté: «Beaucoup de gens se sont présentés au parti des conservateurs LGBT hier soir. Nous faisons une liste et la vérifions deux fois.

Anneliese Dodds du Labour, ministre fantôme des femmes et de l’égalité, a déclaré que les rapports étaient “profondément troublants”. Elle a déclaré que le parti “doit prendre ces allégations au sérieux et enquêter de toute urgence sur elles – toute personne reconnue coupable d’abus homophobes doit faire face à des mesures disciplinaires”.

Mme Dodds a ajouté: «Les crimes haineux contre les personnes LGBT + ont doublé au cours des cinq dernières années sous les conservateurs. Les travaillistes agiraient en faisant de tous les crimes de haine liés aux LGBT+ des infractions aggravées. »

La conférence des conservateurs a vu des militants de Greenpeace organiser une manifestation lors du discours de Liz Truss mercredi, brandissant un drapeau indiquant “Qui a voté pour cela?”

On a pu entendre Mme Truss dire “faisons-les enlever”, avant d’être applaudie et applaudie par les membres du parti alors que les manifestants étaient emmenés par la sécurité.