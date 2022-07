Des membres ALR visitent le restaurant Somonauk – Shaw Local

Les membres de l’American Legion Riders Post 181 de Sandwich ont visité The Courtyard à Somonauk pour un dîner. Les membres du groupe ont parlé des événements à venir et ont apprécié la délicieuse cuisine. Les réunions Post 181 ont lieu à 18h30 le dernier jeudi de chaque mois au Sandwich VFW, 713 S. Main St. à Sandwich. L’ALR se concentre sur les projets, les événements et le bien-être de la Légion et des vétérans; événements et avantages communautaires locaux ; cérémonies commémoratives locales; défilés communautaires; escorter des unités militaires aux aéroports pour des tournées de combat ; et coordonner les célébrations de bienvenue à leur retour. Pour plus d’informations, appelez le directeur du poste 181, Bob Lawrence, au 815-786-8334.