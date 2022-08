Des mêlées sont prévues pour les équipes de football de la région de NewsTribune – Shaw Local

Les équipes de football de La Salle-Pérou, St. Bede, Hall, Mendota, Bureau Valley et Fieldcrest donneront aux fans un aperçu de ce à quoi s’attendre cette saison avec des mêlées vendredi soir. Princeton n’organise pas de mêlée

Voici des informations sur la mêlée de chaque équipe :

La Salle-Pérou

LP organisera Meet the Cavs à partir de 16h45 au Howard Fellows Stadium.

L’équipe de première année / deuxième année s’échauffera de 16h45 à 17h00, suivi de sa mêlée de 17h00 à 17h30

De 17h30 à 18h, l’équipe universitaire s’échauffera tandis que la fanfare et les Cavalettes se produiront.

Les Cavaliers universitaires s’affronteront de 18h à 18h30.

L’admission est en bouteille Gatorade a fait don au programme de football pour la saison.

Saint Bède

La soirée de mêlée de St. Bede commence par un match de volley-ball de 17h à 17h45

À 18 h, tous les athlètes de l’automne seront présentés sur le terrain de football.

L’équipe de football s’affrontera de 18h30 à 19h15

Les dons d’eau ou de Gatorade seront acceptés mais ne sont pas obligatoires pour l’admission.

Salle

La nuit rouge et blanche c’est vendredi au stade Richard Nesti

La mêlée des étudiants de première année / deuxième année commence à 17 heures et l’université doit entrer sur le terrain vers 17h45.

Mendota

Mendota’s Meet the Trojans commence par une mêlée de volley-ball dans le gymnase à 17 h

À 17 h 45, toutes les équipes d’automne marcheront sur le terrain derrière la fanfare.

À 18 h, aura lieu un avant-match avec un groupe complet avec course, chanson de l’école avec les pom-pom girls et l’hymne national.

Les équipes d’automne seront présentées, suivies d’un avant-match de soccer à 18 h 20 et d’une mêlée de soccer à 18 h 30.

Les pom-pom girls se produiront à 18h55, suivies d’un avant-match de football à 19h05 et d’une mêlée de football à 19h15.

Vallée du Bureau

Meet the Storm de BV est vendredi au stade de football.

Après l’hymne national et la chanson de l’école à 18h, l’administration du BV, les dirigeants du club de rappel et les athlètes d’automne seront présentés entre 18h05 et 18h40.

Après les réunions d’équipe obligatoires de 18h40 à 19h, les équipes de football et de volley Storm s’affronteront de 19h à 20h.

Crête de champ

La mêlée des Chevaliers au Veterans Park commence à 17 h avec l’hymne national et la chanson de l’école.

La mêlée du drapeau JFL a lieu de 17h05 à 17h20, suivie des cheerleaders JFL (17h20-17h25), JFL bantam (17h25-17h40), JFL JV (17h40- 17h55) et université JFL (17h55-18h10).

L’équipe de danse Fieldcrest se produira de 18 h 10 à 18 h 15, suivie de la première partie de la mêlée du lycée de 18 h 15 à 18 h 35.

Après le spectacle des pom-pom girls du lycée de 18h35 à 18h40, la deuxième partie de la mêlée du lycée se déroulera de 18h40 à 19h.

De 19 h à 19 h 30, les pom-pom girls et les joueurs de la JFL ainsi que les acclamations, la danse, les joueurs de football, l’orchestre et d’autres sports d’automne du secondaire seront présentés.

L’admission est un don de Gatorade.