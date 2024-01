Des médicaments pour les otages et de l’aide pour les Palestiniens arrivent à Gaza dans le cadre d’un accord avec Israël

“Au cours des dernières heures, des médicaments et de l’aide sont entrés dans la bande de Gaza, en application de l’accord annoncé hier au profit des civils de la bande, y compris des otages”, a écrit le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al Ansari, sur X, anciennement Twitter.

Des médicaments pour les otages de Gaza et de l’aide humanitaire pour les civils sont entrés mercredi dans le territoire palestinien déchiré par la guerre dans le cadre d’un accord négocié par Doha et Paris, a annoncé le Qatar.

Quarante-cinq otages devraient recevoir des médicaments conformément à l’accord entre Israël et le Hamas.

Plus tôt, deux avions qatariens transportant des médicaments sont arrivés mercredi dans la ville égyptienne d’El-Arish, près du poste frontière de Rafah, a indiqué le ministère des Affaires étrangères du Qatar.

Mercredi, un haut responsable du bureau politique du Hamas, Musa Abu Marzuk, a révélé de nouvelles conditions pour la livraison de médicaments aux otages.

« Pour chaque boîte de médicaments envoyée à leur intention, 1 000 boîtes seront destinées aux résidents de Gaza », a-t-il déclaré sur X, anciennement Twitter.

Marzuk a déclaré que les médicaments seraient fournis par un pays en qui le Hamas a confiance et non par la France, et qu’ils seraient acheminés vers différents hôpitaux. « Les camions pharmaceutiques entreront sans inspection israélienne. »

Mais l’organisme militaire israélien chargé des affaires civiles dans les territoires palestiniens, le COGAT, a indiqué mercredi que cinq camions transportant des médicaments allaient subir une inspection de sécurité au passage de Kerem Shalom.

Toutes les livraisons d’aide entrant dans la bande de Gaza sont soumises au contrôle israélien.

Plus tard mercredi, le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré aux journalistes qu’Israël « ferait tout son possible pour vérifier auprès du Qatar que les médicaments parviendront aux otages qui en ont besoin ».

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a déclaré que les avions transportaient 61 tonnes d’aide, dont des médicaments. La France a déclaré que les médicaments seraient envoyés à un hôpital de Rafah où ils seraient remis à la Croix-Rouge et divisés en lots avant d’être transférés aux otages.

Le Hamas a libéré des dizaines d’otages en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël lors d’une trêve de novembre négociée par le Qatar, qui héberge le bureau politique du groupe.

Quelque 250 personnes ont été emmenées à Gaza par des militants palestiniens lors de l’attaque sans précédent du Hamas contre les communautés du sud d’Israël le 7 octobre. Les responsables israéliens affirment que 132 d’entre eux sont toujours retenus captifs sur le territoire, dont 27 qui auraient été tués, selon un décompte de l’Agence France-Presse.

L’attaque du 7 octobre a fait environ 1.140 morts en Israël, pour la plupart des civils, selon un bilan de l’AFP basé sur les derniers chiffres officiels israéliens.

Depuis lors, Israël a lancé une violente attaque à Gaza qui a tué au moins 24 448 personnes, dont plus de 70 pour cent de femmes et d’enfants, selon le ministère de la Santé du gouvernement Hamas.