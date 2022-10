Des médicaments de chimiothérapie périmés tuent 10 enfants yéménites dans une ville tenue par les rebelles houthis (rapport)

Vendredi, les responsables de la santé houthistes au Yémen ont annoncé que des doses périmées d’un traitement contre le cancer se sont retrouvées chez des patients atteints de leucémie et ont tué 10 enfants dans la capitale.

Les responsables ont déclaré qu’environ 50 enfants avaient reçu une dose périmée de traitement de chimiothérapie au méthotrexate originaire d’Inde. Les enfants étaient âgés de trois à 15 ans et sont décédés à l’hôpital koweïtien de Sanaa après avoir reçu une injection de drogue, qui avait été introduite en contrebande dans la capitale.

La famille d’un enfant a déclaré que son fils avait ressenti des douleurs et des crampes après avoir reçu le traitement, puis est décédé cinq jours plus tard.

“Le pire, c’est que l’administration de l’hôpital a essayé de nous cacher la vérité”, a déclaré le père du garçon, qui a demandé à ne pas être nommé pour sa sécurité et celle de sa famille.

La capitale reste actuellement sous le contrôle des Houthis, les forces houthies soutenues par l’Iran ayant pris le commandement de la région en 2014 dans le cadre d’une offensive majeure. L’Iran continue de soutenir les Houthis – un point de friction majeur pour les critiques des efforts menés par les États-Unis pour relancer le Plan d’action global conjoint (JCPOA), ou accord sur le nucléaire iranien.

“Cela souligne l’hypocrisie du régime de Téhéran, qui reçoit des milliards de dollars qu’il réinvestit dans ses divers projets terroristes à travers le monde et dans la croissance de son programme d’armes nucléaires avec des centrifugeuses supplémentaires et l’enrichissement de l’uranium, mais n’a jamais eu le moindre respect pour l’humanité. droits ou fournir un traitement médical et des médicaments appropriés », a déclaré Lisa Daftari, experte du Moyen-Orient et rédactrice en chef de The Foreign Desk, à Fox News Digital.

Le président iranien Ebrahim Raisi, lors de son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre, a insisté sur le fait que son gouvernement défendait la « justice » et « lutterait contre l’injustice sous toutes ses formes ».

“Tous les espoirs et aspirations de l’humanité reposent sur la justice, et ils ont la capacité de créer un tel cadre de justice globale, ce qui signifie l’élimination de l’injustice”, a déclaré Raisi. “Nous sommes les défenseurs d’un combat contre l’injustice sous toutes ses formes, contre l’humanité, contre la spiritualité, contre le Tout-Puissant, contre les peuples du monde.”

La guerre au Yémen a créé une crise humanitaire, bloquant les citoyens du pays sans accès aux ressources de base, telles que la nourriture et les médicaments. Le manque d’accès a conduit à un réseau de contrebande florissant dans les zones contrôlées par les Houthis et les Saoudiens.

Les responsables houthis ont tenté de gérer le manque à gagner en travaillant avec des passeurs pour acquérir des médicaments périmés, ce qui, selon plusieurs médecins de Sanaa, finit par limiter encore plus l’accès à des traitements sûrs.

Le ministère houthi de la Santé a déclaré avoir ouvert une enquête sur l’incident. Dans sa déclaration, il a imputé la mort aux forces de la coalition saoudienne pour avoir causé un manque de médicaments disponibles dans les zones contrôlées par les Houthis.

L’Arabie saoudite a versé des milliards de dollars d’aide humanitaire au Yémen depuis 2015.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.