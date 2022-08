Des médicaments contre les radiations distribués aux résidents près de la plus grande centrale nucléaire d’Europe par crainte d’une fuite “catastrophique”

Des comprimés d’IODE ont été distribués aux résidents vivant près de la plus grande centrale nucléaire d’Europe en Ukraine par crainte d’une fuite radioactive.

Cela survient au milieu des craintes croissantes que le site puisse être le théâtre d’une catastrophe nucléaire catastrophique alors que l’Ukraine et la Russie s’accusent mutuellement de mettre la centrale en danger.

Incendies autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine Crédit : Reuters

Une mère et son enfant reçoivent des comprimés d’iode à Zaporizhzhia Crédit : AP

Alors que les craintes d’une catastrophe radioactive se profilent, des comprimés d’iode ont été distribués Crédit : AP

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia a été déconnectée du réseau pour la première fois jeudi après que des dommages causés par un incendie aux lignes électriques aériennes ont provoqué la coupure des deux derniers réacteurs.

Les bombardements se sont poursuivis pendant la nuit alors que les images satellites de Planet Labs montraient des incendies brûlant autour de l’usine.

Alors que les craintes d’une catastrophe radioactive se profilent, des comprimés d’iode ont été distribués dans la ville de Zaporizhzhia, sous contrôle ukrainien, à environ 27 miles du site.

Les pilules aident à bloquer l’absorption de l’iode radioactif par la glande thyroïde en cas de catastrophe nucléaire.

L’agence de l’énergie atomique de l’ONU a tenté d’envoyer une équipe pour inspecter et aider à sécuriser la centrale électrique afin d’éviter une crise.

Les responsables ont déclaré que les préparatifs du voyage étaient en cours – mais on ne savait pas quand il pourrait avoir lieu.

L’usine de Zaporizhzhia est occupée par les forces russes et dirigée par des travailleurs ukrainiens depuis les premiers jours de la guerre qui dure depuis six mois.

Les deux parties se sont accusées à plusieurs reprises d’avoir bombardé le site.

Des images satellites montrent les forces de Vladimir Poutine se massant sur le site au milieu des appels croissants pour que Zaporizhzhia devienne une zone démilitarisée.

L’Ukraine a accusé la Russie d’avoir torturé les travailleurs ukrainiens du nucléaire à la centrale, compromettant davantage la sécurité de la centrale.

Jeudi, l’Ukraine et la Russie se sont mutuellement blâmées pour les dommages causés à la ligne de transmission qui ont fait tomber la centrale du réseau électrique.

On ne sait pas ce qui s’est passé, mais le président ukrainien Volodymr Zelensky a déclaré que les générateurs diesel de secours de l’usine devaient être activés pour fournir de l’électricité.

La centrale a besoin d’électricité pour faire fonctionner les systèmes de refroidissement vitaux des réacteurs – et une perte de refroidissement pourrait entraîner une fusion nucléaire.

Vendredi, Ukrenergo, l’opérateur du système de transmission ukrainien, a déclaré que les deux lignes principales endommagées avaient repris leurs activités.

Et l’agence nationale de l’énergie nucléaire, Energoatom, a déclaré que la centrale avait été reconnectée au réseau.

L’agence a déclaré : « Les travailleurs du nucléaire de la centrale de Zaporizhzhia sont de vrais héros !

Un militaire russe garde une zone de l’usine de Zaporizhzhia Crédit : AP

Des images prises par Planet Labs montrent de la fumée s’élevant des incendies à Zaporizhzhia Crédit : AP

“Ils soutiennent inlassablement et fermement la sûreté nucléaire et radiologique de l’Ukraine et de toute l’Europe sur leurs épaules.”

Mais les responsables russes de la région de Zaporizhzhia ont déclaré que la centrale ne fournissait de l’électricité qu’aux zones du pays contrôlées par la Russie – et non au reste de l’Ukraine.

L’Ukraine a affirmé que la Russie utilisait l’usine comme bouclier en y stockant des armes et en lançant des attaques depuis la zone.

Pendant ce temps, Moscou a accusé l’Ukraine d’avoir tiré imprudemment sur l’usine.

Les réacteurs de Zaporizhzhia sont protégés par d’épais dômes en béton armé qui, selon les experts, peuvent résister aux bombardements.

De nombreuses craintes liées aux rayonnements sont centrées sur une éventuelle perte du système de refroidissement – et sur le risque qu’une attaque contre les bassins de refroidissement où sont conservées les barres de combustible usé puisse disperser des matières radioactives.

L’Ukraine connaît mieux que tout autre pays sur Terre les risques associés à l’énergie nucléaire.

La centrale nucléaire de Tchernobyl, dans le nord du pays, a explosé et s’est effondrée alors qu’elle était sous contrôle soviétique en 1986.

Il a envoyé un panache de rayonnement dans l’atmosphère qui s’est propagé à travers le monde et a rendu d’immenses pans de l’Ukraine complètement inhabitables car ils restent dangereusement radioactifs.

Kyiv n’a jamais oublié les leçons tirées de la catastrophe – qui a peut-être entraîné la mort prématurée de jusqu’à 60 000 personnes dans le monde.