Des médiateurs sont au Caire pour travailler à obtenir un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas : NPR

TEL AVIV, Israël — Des responsables d’Israël, de l’Égypte, du Qatar et des États-Unis se réunissent au Caire pour des négociations autour d’un deuxième cessez-le-feu à Gaza et de la libération des otages détenus par le Hamas.

Les discussions dans la capitale égyptienne mardi devraient se concentrer sur un plan qui mettrait fin aux combats à Gaza pendant six semaines et ouvrirait la voie à un nouvel échange de prisonniers palestiniens et d’otages israéliens.

La réunion à enjeux élevés a lieu alors qu’Israël signale qu’il pourrait bientôt lancer une invasion terrestre à Rafah, à la pointe sud de Gaza, où se réfugient près de 1,5 million de Palestiniens.

Lundi, l’armée israélienne a déclaré que les forces spéciales avaient sauvé deux otages d’un complexe à Rafah, mais les responsables de la santé à Gaza ont déclaré que le raid avait entraîné la mort d’au moins 74 personnes.

Rafah se trouve à la frontière de Gaza avec l’Égypte, qui a menacé de suspendre son traité de paix avec Israël en cas d’offensive majeure sur Rafah.

Désescalade régionale

Parmi les responsables américains attendus au Caire pour les négociations de mardi figurait le directeur de la CIA, William J. Burns. Depuis le début de la guerre, les États-Unis ont envoyé plusieurs envoyés de haut niveau dans la région dans l’espoir d’obtenir une percée diplomatique, mais ces efforts se sont avérés difficiles.

S’exprimant depuis la Maison Blanche lundi, le président Biden a déclaré que les éléments clés d’un plan étaient « sur la table », mais a déclaré que « des lacunes subsistent » alors qu’il encourageait les parties à continuer de travailler en faveur d’un accord.

Biden a réitéré son soutien à Israël à la suite de l’attaque du 7 octobre perpétrée par des militants du Hamas qui a tué 1 200 personnes. Quelque 134 otages sont toujours détenus par le Hamas, et le tollé général réclamant leur rapatriement exerce une pression croissante sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Dans le même temps, Biden a également parlé plus longuement de « la douleur et des pertes inimaginables » subies par les civils de Gaza. Plus de 28 000 Palestiniens ont été tués depuis qu’Israël a lancé son offensive sur le territoire, selon les responsables de la santé à Gaza. Et alors que la guerre entre dans son cinquième mois, la situation humanitaire à Gaza est désastreuse, avec de nombreux rapports faisant état de pénuries de nourriture, d’eau potable et de fournitures médicales.

Biden a souligné qu’Israël ne devrait pas procéder à une opération militaire à Rafah sans un « plan crédible » pour la sécurité des plus d’un million de personnes qui s’y abritent.

Un précédent cessez-le-feu en novembre, négocié par le Qatar, avait abouti à la libération de 50 otages de Gaza en échange de 150 prisonniers palestiniens détenus en Israël. Cela a également permis à une certaine aide humanitaire d’entrer à Gaza, qui était essentiellement bloquée depuis le 7 octobre.

Le cessez-le-feu avait été initialement négocié pour quatre jours, mais a été prolongé à deux reprises.

Le Hamas, qui n’était pas attendu aux négociations du Caire, a rejeté une proposition israélienne au début du mois parce qu’elle n’incluait pas le retrait complet des troupes israéliennes. Le Premier ministre Netanyahu a rejeté la semaine dernière la contre-offre, qui laisserait le Hamas contrôler la bande de Gaza, la qualifiant de « délirante ».