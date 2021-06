Des médias australiens condamnés à une amende pour outrage au tribunal pour avoir enfreint l’ordonnance de bâillon sur les accusations d’abus sexuels du cardinal

La décision de la Cour suprême de Victoria a été rendue vendredi, mettant fin à une affaire judiciaire déclenchée lorsque des médias australiens ont violé une ordonnance de suppression interdisant la divulgation des accusations du cardinal Pell pendant que l’affaire était en cours.

Les organes de presse avaient déjà plaidé coupables dans cette affaire, dans le cadre d’un accord qui signifiait que les charges retenues contre 18 journalistes et rédacteurs en chef ont été abandonnées, garantissant que les individus ne risquaient pas une peine de prison.

S’adressant à la décision, le juge John Dixon a accusé les médias de ne pas avoir manifesté « un degré important de remords et de contrition », utilisant plutôt l’accord comme un moyen de protéger leurs journalistes contre une condamnation individuelle.

Le juge Dixon a en outre condamné les organes de presse pour s’être engagés dans « défi flagrant et délibéré de l’autorité du tribunal » en refusant d’obéir aux règles du bâillon.

Ils ont chacun pris un risque délibéré en avançant intentionnellement une attaque collatérale sur le rôle des ordonnances de suppression et du système judiciaire de Victoria.

Les deux plus grands organes d’information australiens, News Corp et Nine Entertainment Group, font face au poids des amendes, le tribunal ordonnant à tous les organes d’information reconnus coupables de payer collectivement 1,1 million de dollars australiens (855 000 dollars américains), ainsi que 650 000 dollars australiens (498 440 dollars américains). ) en frais de justice.

Le cardinal Pell, qui était trésorier du Vatican, a été emprisonné en décembre 2018 après qu’un jury l’a reconnu coupable d’avoir abusé sexuellement de deux enfants de choeur de 13 ans alors qu’il était archevêque de Melbourne. La condamnation a déclaré la personnalité religieuse coupable d’un chef de pénétration sexuelle et de quatre chefs d’actes indécents.

Les accusations ont été annulées par la Haute Cour d’Australie, le cardinal Pell n’ayant purgé qu’un an de sa peine, après que les juges ont décidé que le jury n’avait pas correctement examiné toutes les preuves présentées.

