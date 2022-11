Des médecins ukrainiens pratiquaient une opération cardiaque sur un enfant. Puis le courant s’est éteint

Comme ça arrive6:37Des médecins ukrainiens pratiquaient une opération cardiaque sur un enfant. Puis le courant s’est éteint

Mercredi, des médecins de Kyiv effectuaient une opération à cœur ouvert sur un garçon de 14 ans lorsque les lumières se sont soudainement éteintes.

Des missiles russes pleuvaient sur la capitale ukrainienne ce jour-là lorsque l’Institut de cardiologie de Kyiv a subitement perdu la lumière, l’électricité et l’eau courante.

Le personnel de l’hôpital est entré en action, démarrant un générateur de secours pour maintenir le fonctionnement du système de survie du garçon. Les chirurgiens ont continué à opérer en utilisant uniquement la lumière de leurs téléphones et lampes frontales.

“Tout était coordonné. Personne n’a paniqué”, a déclaré le Dr Mikhail Zagrychuk, chirurgien transplantologue à l’hôpital. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

“Ils ont réussi à terminer cette opération, et heureusement cet enfant a survécu, et l’opération a réussi. Mais les premières secondes… c’était vraiment horrible.”

Zagrychuk venait de terminer une opération de greffe de rein lorsque l’hôpital s’est soudainement éteint.

Son patient, dit-il, était déjà tiré d’affaire. Mais dans la pièce voisine, ses collègues étaient occupés à opérer l’enfant.

Le Dr Borys Todurov, un chirurgien cardiaque, a filmé les médecins effectuant une intervention chirurgicale pendant la panne d’électricité.

“Les chirurgiens opèrent avec leurs lampes frontales allumées”, pouvait-on entendre dire en ukrainien dans la vidéo, qui l’hôpital a posté sur Facebook. “Essayez de le terminer aussi vite que possible. Nous allons démarrer le générateur maintenant.”

REGARDER | Les médecins concluent l’opération après que l’hôpital soit devenu sombre :

Des chirurgiens pratiquent une chirurgie cardiaque pendant la panne d’électricité à Kyiv Les médecins de l’Institut de cardiologie de Kyiv effectuaient une opération cardiaque sur un patient adolescent mercredi lorsque l’électricité s’est coupée, ils ont donc continué à opérer à la lumière de leurs téléphones et de leurs lampes frontales.

Todurov a déclaré à CBC que le garçon subissait un remplacement de la valve aortique lorsque le courant a été coupé.

L’opération, a-t-il dit, a réussi et le pronostic du patient est bon.

“Les parents sont contents. Tout le monde est content”, a-t-il déclaré.

Des coupures de courant dans toute l’Ukraine alors que l’hiver s’installe

La panne d’électricité s’est produite au milieu de violents bombardements russes en Ukraine, qui ont coupé l’électricité et l’eau courante dans une grande partie de la capitale et d’autres parties du pays.

L’opérateur du réseau électrique national Ukrenergo a déclaré vendredi qu’environ 30% de l’approvisionnement en électricité étaient toujours interrompus.

Au moins 21 personnes ont été tuées dans les attaques depuis mercredi.

Les gens font la queue pour aller chercher de l’eau à Kyiv jeudi. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

Depuis octobre, la Russie a ouvertement reconnu avoir ciblé les systèmes d’électricité et de chauffage civils de l’Ukraine avec des missiles et des drones à longue portée.

La Russie affirme que l’objectif est de réduire la capacité de l’Ukraine à se battre et de la pousser à négocier. Mais l’Ukraine affirme que les frappes sur les infrastructures sont des crimes de guerre.

C’est une nouvelle réalité qui affecte tous les aspects de la vie ukrainienne, y compris les soins de santé.

Zagrychuk dit que les travailleurs de la santé ont dû transporter des organes entre les villes alors même que des missiles tombaient du ciel et que des sirènes de raid aérien exhortaient les gens à se mettre à l’abri.

Une roquette russe a frappé mercredi la maternité d’un hôpital de l’est de l’Ukraine, tuant un nouveau-né et blessant grièvement un médecin. L’explosion de la nuit a laissé l’hôpital de la petite ville dans un désordre de briques émietté.

Lorsqu’on lui a demandé comment il réussissait à poursuivre son travail dans ce genre de conditions, Zagrychuk a ri.

“Avons-nous le choix? Nous devons le faire”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes plus forts de jour en jour, et nous ne pouvions même pas imaginer que cela soit possible. Si quelqu’un [had told] moi il y a un an que c’est possible, je n’y croyais pas, je n’imaginais pas. Mais nous continuons.”

Le courant est de nouveau opérationnel à l’Institut de cardiologie de Kyiv, mais Zagrychuk dit qu’il a été touché pendant plusieurs heures mercredi.

Il dit que les amis et les membres de la famille des patients et du personnel ont apporté de l’eau alors qu’ils travaillaient pour remettre leur propre approvisionnement en marche.

« Cette guerre [taught] nous pour obtenir [through] peinez ensemble et aidez-vous les uns les autres », a-t-il dit.

Le garçon qui a subi la chirurgie cardiaque était l’un des 190 patients hospitalisés pendant la panne d’électricité, selon Todurov.

“Dans cette situation inhabituelle, nous n’avons pas perdu un seul patient”, a déclaré Todurov sur le post Facebook partageant la vidéo de l’opération. “Je remercie tous les employés pour leur travail coordonné et désintéressé… Nous tiendrons notre front médical jusqu’à la fin victorieuse.”