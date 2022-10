Des médecins retirent une tumeur de la taille d’une noix de coco de la glande thyroïde d’un homme du Bihar âgé de 72 ans

Il s’avère qu’un homme de 72 ans du Bihar, qui faisait face à de graves problèmes de respiration et de déglutition pendant six mois, avait une tumeur à la glande thyroïde. Le résident du district de Begusarai a été opéré dans un hôpital privé, Sri Gangaram à Delhi. Heureusement, malgré plusieurs défis, les médecins ont réussi à retirer la tumeur « de la taille d’une noix de coco » et ils ont même réussi à sauver la voix du patient.

Le mois dernier, lorsque les problèmes de santé de Raghubir se sont aggravés, il a été amené au département d’ORL et chef, chirurgie onco-cou à l’hôpital Sir Ganga Ram. Selon les médecins, l’homme mène une vie normale depuis l’opération. Bien qu’il prenne des médicaments pour la thyroïde.

Le consultant du service ORL de l’hôpital, le Dr Sangeet Aggarwal, a déclaré que même s’il avait opéré environ 250 cas de ce type au fil des ans, celui-ci était unique. “Il s’agissait d’un cas unique en termes de poids et de taille, dans lequel la glande thyroïde normale en forme de papillon, qui pèse normalement 10-15 g et mesure 3-4 cm, est devenue plus grande qu’une noix de coco avec une taille de 18-20 cm », a-t-il déclaré, selon le Times of India. Il a fallu environ trois heures pour terminer l’opération.

Mentionnant que le plus grand défi était de sauver sa voix tout en enlevant la tumeur, le Dr Sangeet a ajouté qu’ils avaient réussi à sauver ses nerfs bilatéraux des cordes vocales. Les médecins ont également eu du mal à contrôler les saignements excessifs car la tumeur était remplie de plusieurs vaisseaux sanguins. Selon les rapports, la trachée (trachée) du patient était comprimée et les médecins ont donc utilisé une technique spéciale d’anesthésie.

Le Dr Sangeet a en outre mentionné qu’un autre énorme défi auquel sont généralement confrontés ces types de tumeurs énormes est la « préservation du calcium et le maintien des glandes parathyroïdes ». Les glandes thyroïdes sont situées devant la gorge.

