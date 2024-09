Des médecins retirent 2 litres de « jus de vape » des poumons d’une femme

Une femme de l’Ohio a été placée dans un coma artificiel, on lui a diagnostiqué une lésion cérébrale mineure et on lui a retiré deux litres de liquide noir et sanglant des poumons, tout cela à cause d’une habitude quotidienne : le vapotage.

Selon un reportage de Kennedy News and Media publié dans Le Daily MailJordan Brielle, 32 ans, a commencé à vapoter en 2021, dépensant finalement 500 $ par semaine pour suivre sa dépendance, qu’elle a admise être « excessive ».

Vidéos de VICE

« J’étais complètement accro », a-t-elle admis. « Je vapotais tellement que je dormais avec, et je l’emmenais sous la douche avec moi. »

Les choses ont pris une tournure dramatique en 2023, lorsque Brielle a commencé à ressentir une lourdeur dans la poitrine qui l’envoyait à l’hôpital plusieurs fois par semaine.

« Au début, ce n’était qu’une infection respiratoire ou une bronchite, alors je me rendais sans cesse à l’hôpital pour des problèmes respiratoires », a-t-elle déclaré. « J’avais une toux horrible et je devais me rendre à l’hôpital deux ou trois fois par semaine pour obtenir de l’aide. Je n’avais presque plus de voix. À chaque fois, ils me renvoyaient chez moi. J’avais l’impression qu’une pression de 36 kilos pesait sur ma poitrine. Je ne m’étais jamais sentie aussi malade de toute ma vie. »

« Mon corps gonflait des chevilles aux rotules. Je n’arrêtais pas d’aller à l’hôpital car mon état empirait », a ajouté Brielle. « Ma peau devenait grise, je n’arrivais pas à me concentrer, j’étais très désorientée. J’avais mal quand je marchais. Je pouvais à peine faire quoi que ce soit. Personne ne savait ce qui n’allait pas chez moi. J’avais l’impression de mourir. »

Tout a atteint son paroxysme en mai, lorsque le partenaire de Brielle a découvert qu’elle avait du mucus noir qui coulait de son nez et de sa bouche.

« Il m’a dit que j’étais haletante mais que je n’arrivais pas à reprendre mon souffle. Je ne réagissais plus et mon pouls était faible. Il a commencé à aspirer les crachats de mon nez et de ma bouche pour essayer de me faire une réanimation cardiopulmonaire », se souvient-elle. « Il a appelé le 911 parce que la réanimation cardiopulmonaire ne fonctionnait pas. Je ne me souviens de rien. J’ai été immédiatement intubée et emmenée à l’hôpital. »

Une fois admise, les médecins ont découvert deux litres de liquide dans les poumons gravement endommagés de Brielle. Elle a déclaré qu’il s’agissait de « liquide de vape », le liquide que le vaporisateur transforme en aérosol avant d’être inhalé.

« Mon corps essayait de faire sortir le liquide de la cigarette électronique de mes poumons, qui était comme du béton. C’était noir et sanglant », a-t-elle déclaré. « À l’hôpital, ils l’ont aspiré hors de moi. »

Brielle a été placée dans un coma artificiel pendant 11 jours. Une fois sortie du coma, elle a dû faire des exercices de respiration avant de pouvoir quitter l’hôpital.

« Ils m’ont vraiment sauvé la vie », a déclaré Brielle à propos du personnel de l’hôpital. « Ils m’ont dit que si j’avais attendu plus longtemps, je ne serais pas ici. Je n’ai plus touché à une cigarette électronique depuis. »

Brielle, qui risque toujours de voir ses poumons s’affaisser et souffre d’une « lésion cérébrale mineure » due au manque d’oxygène, met désormais en garde les autres contre le vapotage.

« Je dirais à tous ceux qui le souhaitent d’arrêter de fumer, par tous les moyens possibles. Faites-le pour votre santé, votre famille, votre vie, vos poumons, quelle que soit votre motivation, utilisez cette raison et arrêtez », a-t-elle déclaré. « Je ne souhaiterais à personne d’autre ce que j’ai vécu. Je suis reconnaissante d’être en vie. »