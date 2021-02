Les actions des gendarmes français ont contribué à la mort d’Adama Traoré en garde à vue, selon un rapport cité par les médias. L’affaire a déclenché des manifestations de masse et des émeutes dans le pays.

Les médias français ont cité un rapport de quatre médecins belges mandatés par les enquêteurs dans l’affaire.

Les médecins ont dit qu’ils croyaient que Traoré avait «Très probablement subi un coup de chaleur.» cependant, «Le rôle dans le processus mortel d’une période d’étouffement due à une contrainte physique ne peut être exclu», ils ont dit.

Ils ont noté que le «Manœuvres de confinement momentanées» effectuée par les gendarmes, et «Dans une moindre mesure les conditions sous-jacentes», a finalement conduit à la mort du jeune homme.

Un extrait du rapport, cité par BFM TV, a déclaré que l’état de Traoré n’aurait pas subi de «Évolution dramatique» si les officiers ne l’avaient pas épinglé. Il a également dit que les médecins pensent que l’homme a subi un coup de chaleur parce qu’il a été placé dans une situation de «Activité physique brève mais intense sous stress adrénergique et chaleur atmosphérique.»

Selon la radio France Info, les experts ont constaté que le fait que Traoré ait été menotté les mains derrière le dos avait probablement contribué à lui développer de graves problèmes respiratoires.

En 2016, Traoré, un homme d’origine malienne, est allé fêter ses 24 ans avec son frère Bagui dans la petite ville de Beaumont-sur-Oise au nord de Paris. La police s’est rendue aux hommes tout en cherchant Bagui dans le cadre d’une affaire pénale. Traoré n’avait pas d’identité sur lui et a essayé de courir, mais il a été attrapé. Trois agents ont utilisé leur poids pour épingler le jeune homme au sol. Il a perdu connaissance et est mort en garde à vue.

Une enquête policière interne a disculpé les policiers impliqués dans l’arrestation de Traoré.

Traoré est devenu un symbole de la brutalité policière en France et a finalement été surnommé le « français George Floyd » en 2020 en raison des similitudes de son cas avec la mort d’un homme noir en garde à vue à Minneapolis, Minnesota cette année-là. Floyd a été cloué au sol par un officier et a été filmé par un spectateur plaidant qu’il ne pouvait pas respirer.

La mort de Floyd a déclenché des manifestations massives et des émeutes dans les villes américaines et à l’étranger. En France, des dizaines de milliers de personnes ont protesté contre la mort de Traoré et ont défilé en solidarité avec le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Les rassemblements se sont également accompagnés d’émeutes à Paris.

