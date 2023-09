Des médecins noirs dénoncent un système « défaillant » pour les professionnels de la santé

Un médecin tient la main d’un garçon dans un lit d’hôpital. (Getty Images)

Les professionnels de la santé noirs sont courtisés par le Sénat pour aider à combler les lacunes causées par une pénurie de travailleurs de la santé qui devrait laisser les États-Unis avec plus de 100 000 médecins de moins au cours de la prochaine décennie.

Mais les médecins noirs soulignent les principaux obstacles à l’entrée et au maintien dans l’industrie, notamment un système « brisé » qui perpétue l’endettement croissant, des compensations injustes, le manque d’investissement dans les étudiants en médecine noirs et les mauvais traitements infligés aux professionnels de la santé au plus fort de la crise. Pandémie de covid-19.

« Notre système est en panne et nous, en tant que médecins résidents, ne sommes pas équitablement rémunérés pour le temps que nous passons à sauver des vies tout en sacrifiant notre propre bien-être », a déclaré Samuel Cook, médecin résident à la Morehouse School of Medicine, lors d’une table ronde animée. par le sénateur Bernie Sanders, I-Vt. à l’école basée à Atlanta.

« Pendant trop longtemps, nous sommes passés entre les mailles du filet d’un système de santé qui abuse de manière flagrante et ouverte de nos investissements contraignants dans ce domaine, et il est grand temps que notre sort soit entendu, apprécié et pris en compte », a déclaré Cook. a continué.

Quelle est la crise ?

Selon le Association des facultés de médecine américaines (AAMC), on estime qu’il y aura une pénurie de médecins pouvant atteindre 124 000 médecins d’ici 2034. La demande de médecins devrait dépasser le placement de médecins en raison du vieillissement de la population américaine.

Un rapport de 2022 de Definitive Healthcare, une entreprise qui suit les données et analyses des soins de santé, révèle qu’environ 230 000 professionnels de la santé – médecins, infirmières praticiennes, assistants médicaux, physiothérapeutes et travailleurs sociaux cliniciens agréés – ont quitté le secteur au quatrième trimestre 2021.

Les professionnels de la santé affirment que l’épuisement mental, physique et émotionnel dû à la pandémie de COVID-19 a poussé les travailleurs à quitter la profession afin d’éviter le risque de dangers inconnus d’une crise médicale sans précédent.

« Les directeurs d’hôpitaux ont traité les infirmières autorisées et les autres membres du personnel hospitalier pendant la pandémie, ne se souciant pas de savoir si nous vivions ou mourions, refusant de fournir des équipements de protection individuelle qui sauvent des vies jusqu’à ce qu’ils y soient forcés, et maintenant ils se demandent pourquoi les infirmières ont fui le chevet. » Deborah Burger, infirmière diplômée et présidente de National Nurses United, a déclaré dans un communiqué à Yahoo News.

Des enquêtes prédisent qu’environ 47 % des travailleurs de la santé quitteront leur emploi d’ici 2025. Sanders cherche à répondre à la crainte que les États-Unis ne soient peut-être pas prêts à affronter une autre pandémie en raison de la pénurie.

« Nous n’avons pas l’infrastructure de santé publique dont nous avons besoin, État par État. Nous n’avons sûrement pas les médecins et les infirmières dont nous avons besoin. Sanders a dit lors de la table ronde. « Donc, ce que nous essayons de faire maintenant, c’est de proposer une législation qui créera plus de médecins, plus d’infirmières, plus de dentistes. »

Quelle est la disparité parmi les médecins noirs ?

Actuellement, les médecins noirs constituent seulement 5,7% des médecins aux États-Unis

L’AAMC affirme que l’une des raisons du manque de médecins noirs remonte au Rapport Flexner de 1910, mandaté par l’American Medical Association et la Carnegie Foundation pour établir une référence en matière de formation médicale. Le rapport a provoqué la fermeture de plus de la moitié des facultés de médecine américaines au début des années 1900. Cela comprenait cinq des sept écoles de médecine historiquement noires.

« La pénurie est particulièrement aiguë dans les communautés rurales et médicalement mal desservies, où l’accès à des soins de santé de qualité est souvent limité », a déclaré Jeannette E. South-Paul, vice-présidente exécutive et doyenne du Meharry Medical College de Nashville, à Sanders lors de son témoignage.

Le Meharry Medical College est l’une des quatre écoles de médecine historiquement noires. Selon l’AAMC, les HBCU représentent moins de 3 % de tous les établissements délivrant des diplômes de médecine, mais ont éliminé plus de la moitié de tous les diplômés noirs dans le domaine médical.

La pandémie a également mis en évidence les disparités chroniques en matière de soins de santé au sein des communautés minoritaires, telles que l’accès aux traitements médicaux et les décès prématurés dus aux conditions existantes, qui imposent un fardeau disproportionné aux communautés noires et brunes.

« Les facultés de médecine de l’HBCU sont particulièrement bien placées pour remédier à cette pénurie, compte tenu de notre engagement de longue date à former des professionnels de la santé issus de divers horizons et qui se consacrent à servir dans ces zones mal desservies », Dr Valerie Montgomery Rice, présidente de la Morehouse School of Medicine. , a dit à CNN.

Quelle est la solution ?

Sanders a déclaré qu’il fallait redoubler d’efforts pour attirer des candidats diversifiés dans la profession médicale en créant un pipeline allant du lycée à l’université. Mais les médecins noirs et les directeurs des facultés de médecine noires veulent s’assurer que les professionnels de la santé noirs sont prêts à réussir.

De nombreuses écoles ont soutenu une proposition bipartite du Congrès, la Loi de 2023 sur la réduction de la pénurie de médecins résidents, ce qui ajoute 14 000 places de résidence financées par Medicare sur sept ans. Les dirigeants des écoles soutiennent le plan.

Sanders a proposé annuler 1,6 billion de dollars de dettes étudiantesqui, selon lui, « réduira de plus de moitié l’écart de richesse raciale pour les jeunes Américains » et « permettra aux médecins et aux infirmières de travailler dans les communautés qui ont le plus besoin de soins ».

De plus, la proposition du Congrès « Pathway to Practice » et les programmes de bourses du National Medical Corps Act donneraient la priorité aux candidatures des HBCU, des institutions au service des minorités (MSI) et des communautés mal desservies.

L’AAMC encourage également l’augmentation des investissements fédéraux dans les MSI pour aider à lutter contre l’endettement des étudiants sous-représentés en médecine et à développer les facultés de médecine.

« Mais aussi, plus de 150 autres facultés de médecine, au-delà de nos quatre facultés de médecine historiquement noires, ont le devoir envers le pays d’accroître la diversité des étudiants qu’elles forment », a souligné Rice, ce qui contribuerait à réduire les inégalités dans les communautés touchées.

Les professionnels de la santé soutiennent également les efforts visant à réduire l’épuisement professionnel, un problème que le Congrès a cherché à résoudre avec une loi de 2022 visant à améliorer la santé mentale et comportementale.