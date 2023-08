Des médecins kenyans rapportent que des manifestants ont été abattus alors qu’ils fuyaient la police ou tentaient de se rendre

Selon un rapport publié vendredi, des médecins kenyans ont déclaré que les civils blessés par balle lors des manifestations de l’opposition dans deux comtés le mois dernier montrent que la plupart ont été abattus alors qu’ils fuyaient la police ou tentaient de se rendre.

Le rapport de l’Association médicale du Kenya, d’Amnesty International Kenya et de la Law Society of Kenya a examiné trois jours de manifestations dans les comtés occidentaux de Kisumu et Kisii, qui font partie du bastion de l’opposition. Il a confirmé au moins 11 personnes tuées, la plupart abattues, et dénombré au moins 47 autres blessées par balle.

« Il y a effectivement eu un usage excessif de la force par la police » lors des manifestations contre la hausse du coût de la vie, indique le rapport, notant que certaines victimes n’étaient que des passants, dont une femme qui regardait les manifestations depuis son magasin. Elle a reçu une balle dans la poitrine.

Les conclusions surviennent moins d’une semaine après que le gouvernement kenyan a déclaré qu’il envisagerait de diriger une force multinationale en Haïti pour affronter la guerre des gangs et pourrait envoyer 1 000 policiers kenyans. Les États-Unis, en tant que président du Conseil de sécurité des Nations Unies ce mois-ci, cherchent à présenter une résolution autorisant la force. Certains Haïtiens ont exprimé leur scepticisme.

Les groupes de défense des droits de l’homme accusent depuis longtemps la police kenyane d’abus, et ces avertissements se sont répandus lors des récentes manifestations. Un autre chien de garde a confirmé qu’au moins 35 personnes avaient été tuées le mois dernier.

Le nouveau rapport est basé sur des visites et des entretiens avec des survivants et des témoins.

« Les premiers intervenants ont noté que certaines familles de victimes n’étaient pas autorisées à voir ou à photographier des balles extraites du corps de leurs proches », a-t-il ajouté. « Les inquiétudes concernant la falsification des preuves par la police étaient élevées. Un père âgé a utilisé ses mains nues pour trouver la balle logée dans le crâne ouvert de son fils. »

Une porte-parole de la police n’a pas commenté le rapport et ses allégations. Un porte-parole du ministère de l’Intérieur, Francis Gachuri, a déclaré qu’ils attendaient une réaction des auteurs du rapport.

Le rapport appelle à des enquêtes immédiates de la part de l’Autorité indépendante de surveillance de la police créée par le gouvernement.