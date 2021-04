Des médecins japonais ont annoncé jeudi avoir effectué avec succès la première greffe de tissu pulmonaire au monde de donneurs vivants à un patient souffrant de graves lésions pulmonaires dues au COVID-19.

La récipiendaire, identifiée uniquement comme une femme de la région du Kansai, à l’ouest du Japon, se rétablit après l’opération de près de 11 heures mercredi, a indiqué l’hôpital universitaire de Kyoto dans un communiqué. Son mari et son fils, qui ont fait don d’une partie de leurs poumons , sont également dans un état stable.

L’université a déclaré qu’il s’agissait de la première transplantation au monde de tissu pulmonaire de donneurs vivants à une personne atteinte de lésions pulmonaires dues au COVID-19. Les greffes de donneurs en état de mort cérébrale au Japon sont encore rares et les donneurs vivants sont considérés comme une option plus réaliste pour les patients.

«Nous avons démontré que nous avons maintenant une option de transplantation pulmonaire (de donneurs vivants)», a déclaré le Dr Hiroshi Date, chirurgien thoracique à l’hôpital qui a dirigé l’opération, lors d’une conférence de presse. espoir pour les patients « souffrant de graves lésions pulmonaires du COVID-19 », a-t-il déclaré.

L’Université de Kyoto a déclaré que des dizaines de greffes de parties de poumons prélevées sur des donneurs en état de mort cérébrale à des patients atteints de lésions pulmonaires liées au COVID-19 avaient été effectuées aux États-Unis, en Europe et en Chine.

La femme a contracté le COVID-19 à la fin de l’année dernière et a développé des difficultés respiratoires qui se sont rapidement aggravées. Elle a été placée sur une machine de survie qui fonctionne comme un poumon artificiel pendant plus de trois mois dans un autre hôpital parce que ses poumons étaient si gravement endommagés.

Même après avoir été libérée du virus, ses poumons n’étaient plus fonctionnels ou traitables, et la seule option pour elle de vivre était de recevoir une greffe de poumon, a déclaré l’université.

Son mari et son fils se sont portés volontaires pour donner des parties de leurs poumons, et la chirurgie a été réalisée à l’hôpital universitaire de Kyoto par une équipe de 30 membres dirigée par le Dr Date. Son mari a donné une partie de son poumon gauche et son fils a donné une partie de son poumon droit.

Elle devrait pouvoir quitter l’hôpital dans environ deux mois et reprendre sa vie normale dans environ trois mois, a indiqué l’université.