CAORSO, Italie (AP) – Portant un équipement de protection intégrale, le Dr Luigi Cavanna rend visite à ses patients à domicile dans de petites villes et des zones rurales de la région d’Émilie-Romagne au nord de l’Italie.

Le cadre paisible de la campagne peut être différent des hôpitaux de la ville bondés, mais la maladie est la même.

Il vérifie les niveaux d’oxygène de ses patients, utilise des ultrasons pour scanner leurs poumons et les teste, eux et leurs proches, pour le COVID-19. Beaucoup d’entre eux n’ont pas besoin ou ne veulent pas être emmenés à l’hôpital et sont reconnaissants à Cavanna d’être venu les voir chez eux.

«Cela n’a pas de prix lorsque les malades nous demandent ce qu’ils nous doivent. Ils veulent nous donner une récompense, mais leur gratitude et leur sentiment de bien-être sont ce qui nous récompense énormément », a déclaré Cavanna aux journalistes d’Associated Press le suivant lors d’une tournée de visites à domicile.

À 70 ans, il aurait pu prendre sa retraite en mars mais a décidé de continuer à travailler car les médecins étaient très demandés en Italie, l’un des pays les plus touchés par la pandémie avec plus de 60 000 morts.

«Certains diraient: ‘Pourquoi prenez-vous des risques? parce que si ce virus peut être problématique pour les plus jeunes, il peut être très dangereux pour les plus âgés », a déclaré le médecin.« En fin de compte, je n’ai fait aucun calcul d’autoprotection. J’ai juste essayé de travailler comme je l’ai toujours avoir. »

Comme d’autres médecins italiens qui font des visites à domicile, il dit qu’il y a une relation plus intime avec les patients lorsque vous les voyez chez eux. Il pense également qu’il aide les hôpitaux en libérant de l’espace pour les patients qui ne peuvent pas recevoir de traitement à domicile.

Le Dr Mauro Morganti, qui travaille dans la Lombardie voisine, la région italienne qui a enregistré les cas les plus positifs, fait des visites à domicile depuis 1996.

Alors que la pandémie a explosé en Lombardie au printemps, il était «terrifié comme tout le monde» et hésitait parfois à rendre visite aux patients chez eux.

Mais lorsque deux de ses patients sont décédés, il a ressenti un engagement renouvelé.

«J’étais assez traumatisé par le fait que je n’avais pas été là pour eux, je ne les avais pas vus», a-t-il déclaré.

« J’ai choisi de prendre quelques risques de plus, mais je m’occupe personnellement de mes patients », a-t-il déclaré. « Et je pense que c’est mieux ainsi. »

